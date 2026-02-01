美聯邦法院駁回明州申請結束移民執法行動動議

中評社香港2月1日電／美國明尼蘇達州聯邦地區法院1月31日作出裁決，駁回明尼蘇達州和明尼阿波利斯政府請求頒發臨時禁令阻止聯邦政府在當地展開大規模移民執法行動的動議。



審理法官凱瑟琳·梅嫩德斯認為，儘管聯邦政府自去年12月起在明尼蘇達州展開大規模移民執法行動出現了很多問題，而且原告的立場並非毫無道理，但就原告提出的該州主權遭侵犯的論點，不足以使她確信發佈禁止令具有合理性。



新華社報導，梅嫩德斯在裁決書中表示，法官“僅從原告援引的特定法律框架的角度審視其訴訟請求，並在此基礎上認定原告未能履行其舉證責任”。



她表示，此前判例並沒有闡明法院該如何區分憲法允許的“施壓”和不允許的“強制”。由於最高法院缺乏關於如何劃定上述必要界限的指導，再加上當前背景下劃定此類界限困難重重，這就意味著發佈禁止令可能會超越聯邦法院的司法權限。



裁決公佈後，美司法部長帕姆·邦迪在社交媒體平台上稱此裁決是司法部在明尼蘇達州執法行動中的“又一次巨大勝利”。邦迪說：“無論是庇護政策還是毫無根據的訴訟，都無法阻止特朗普政府在明尼蘇達州執行聯邦法律。”



今年1月，美國聯邦執法人員在明尼阿波利斯針對非法移民的執法行動中先後開槍打死兩名美國公民，引發當地緊張局勢升級以及民眾連日抗議。