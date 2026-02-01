美元走弱推升歐元　歐洲經濟復甦承壓

美元紙幣（新華社 資料圖片） 中評社香港2月1日電／近期美元持續走弱，引發歐洲經濟體廣泛關注。截至1月31日，歐元對美元匯率為1比1.19，維持在高位附近震盪，此前1月27日曾一度突破1比1.20，為2021年6月以來最高水平。在過去一年中，歐元累計升值約14.4%，市場分析認為其主要受到美國經濟政策不確定性以及投資者避險情緒的推動。



多位歐洲央行政策制定者對歐元快速升值表達擔憂。歐洲央行副行長路易斯·德金多斯指出，若匯率進一步升高，政策操作將面臨更大複雜性。法國央行行長弗朗索瓦·維勒魯瓦·德加約表示，美元走軟反映出市場對美國經濟政策信心下降，但歐元升值可能進一步壓低物價增長，這在當前通脹水平已經低於歐洲央行2%目標的情況下尤為不利。奧地利央行行長馬丁·科赫爾認為，歐元升值可能迫使歐洲央行重新評估貨幣政策立場，應對經濟增長和價格穩定的雙重壓力。



新華社報導，歐元升值已對歐洲出口和經濟增長產生實質性影響。歐盟統計局1月發佈的報告數據顯示，2025年11月歐元區對世界其他國家和地區的出口額約為2402億歐元，同比下降3.4%，貿易順差從2024年11月的154億歐元縮減至99億歐元，顯示出口持續承壓。2025年12月歐元區通脹率降至1.9%，低於歐洲央行2%的目標。在通脹本就偏低的背景下，歐元升值進一步增加出口企業的成本壓力，並可能抑制經濟復甦的步伐。



凱投宏觀歐元區副首席經濟學家傑克·艾倫-雷諾茲說，歐元升值直接削弱歐洲製造業出口競爭力，是當前影響歐洲經濟復甦的重要因素。



在對出口依賴度較高的歐洲國家，歐元升值的影響更加明顯。德國長期以出口拉動經濟增長，製造業在經濟結構中佔據核心地位。德國總理默茨指出，美元走弱已對德國產品出口帶來顯著壓力，使得企業在國際市場上的價格競爭力下降。德國批發和外貿協會主席迪爾克·揚杜拉說，中型企業對衝能力有限，更難應對匯率波動帶來的成本上升。近年來，德國經濟在經歷連續兩年衰退後僅出現有限回升，在外部需求承壓和國際競爭加劇背景下，歐元升值進一步壓縮企業盈利空間。