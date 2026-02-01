以軍空襲加沙多地致至少28人死亡

中評社北京2月1日電／巴勒斯坦加沙地帶民防部門1月31日發表聲明說，以色列軍隊當天對加沙地帶多地發動空襲，已造成28人死亡。巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和解放巴勒斯坦人民陣線（人陣）分別發表聲明，譴責以色列蓄意破壞停火協議。



新華社報導，加沙地帶民防部門發言人馬哈茂德·巴薩勒在聲明中說，以色列戰機自黎明至中午對加沙地帶多個目標發動空襲，包括警察局、居民樓以及流離失所者居住的帳篷，共造成28人死亡。



以色列國防軍當天發表聲明，證實對加沙地帶發動了一系列空襲，並稱空襲目標是哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）的指揮官及基礎設施。



哈馬斯在聲明中說，以軍對巴平民的“屠殺”行為，是對當前局勢的升級，蓄意破壞停火協議。聲明呼籲協議擔保國及美國立即採取行動，迫使以色列停止軍事行動、結束針對平民的襲擊，並切實執行協議相關條款。



人陣發表聲明譴責以色列“在美國默許下持續在加沙進行屠殺”，稱此舉公然違反停火協議、導致局勢嚴重升級。



加沙地帶政府媒體辦公室聲明指出，自2025年10月10日停火協議生效至2026年1月31日，已發生1450起以方嚴重違反停火協議的事件，共造成524人死亡、1360人受傷。