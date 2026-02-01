伊拉克議會最大黨團堅持提名馬利基為新總理

中評社北京2月1日電／伊拉克新一屆國民議會最大黨團“協調框架聯盟”1月31日晚發表聲明，表示堅持提名前總理努里·馬利基為新任總理候選人。



新華社報導，聲明說，總理人選問題是伊拉克憲政事務，不受任何外部干涉。這一政黨聯盟致力於同國際社會、特別是主要國際力量建立平衡關係，這種關係應基於相互尊重和不干涉內政的原則。



聲明強調，伊拉克有能力依據憲法和人民代表的意志處理其政治事務。



美國總統特朗普27日在社交媒體發文稱，如果馬利基再度當選總理，美國將不再援助伊拉克。特朗普稱，重新任命馬利基為總理將是伊拉克“非常糟糕的選擇”。



馬利基28日經由社交媒體回應，堅決反對美國公然干涉伊拉克內政。馬利基說，美方干涉是對伊拉克主權的侵犯，是對2003年後伊拉克建立的民主制度的破壞。他強調，對話是國家間唯一可行的政治途徑，不應訴諸“命令”和“威脅”。伊拉克總統府29日發表聲明，拒絕任何外部勢力干涉伊拉克政治事務，強調一切內政都是伊拉克固有的主權權利。



近日，伊拉克民眾在首都巴格達多次舉行遊行示威活動，抗議美國干涉伊拉克新政府組建進程。



馬利基2006年至2014年連續兩屆出任伊拉克總理，現為“法治國家聯盟”領導人。24日，“協調框架聯盟”宣佈提名馬利基為新任總理人選。