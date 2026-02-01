解決住宿難題　定州半馬推50元“吃住套餐”

中評社香港2月1日電／參加過多個賽事的馬東芝中簽河北定州半程馬拉松。更讓她感到驚喜的是，組委會將協調當地學校作為定點住宿，成功預約後50元/晚，外加一份賽前早餐。



“作為常年奔赴全國各地參賽的跑友，我最關心的就是住宿。”馬東芝說。她堅持跑步已有十餘年，先後參加過北京馬拉松、無錫馬拉松等賽事，還擔任過部分賽事的配速員、賽事體驗官。“很多業餘跑友正是‘跟著賽事去旅行’，想感受一個賽事的品質、一個城市的面貌。”



近年來，以馬拉松為代表的路跑賽事在我國持續升溫。然而各地住宿接待能力不同，不少賽事沒有中簽就要先搶酒店，有的房價會大幅上漲。“有時候花了高價，住宿條件卻不好，賽前心情和狀態都會受影響。”馬東芝說。



新華社報導，定州半馬是河北省定州市自2023年才開始舉辦的路跑賽事，以定瓷非遺全瓷獎牌和串聯千年古城地標的文化賽道為核心特色。組委會負責人之一胡浩說：“我們對賽事的定位十分清晰，既希望它成為群眾喜愛、氛圍活躍的‘嘉年華’，又期望借此拉動酒店、餐飲等行業消費增長，培育一張城市名片。”



記者採訪瞭解到，2026年的定州半馬賽事規模15000人，吸引了創新高的43357人報名。根據最終抽簽結果，省外選手占比41.4%，主要來自北京、天津、山西、山東等周邊省市。



“基於往屆賽事報名數據增長的態勢以及今年預估的情況，同時評估本地交通、住宿、餐飲等實際承載能力，最終確定了

這個規模。”胡浩說。