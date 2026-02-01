謝鋒盼中美青年衝破“寒蟬效應”讓交流升溫

中評社北京2月1日電／中國駐美國大使館1月31日舉辦中美青年新春聯歡主題活動，中國駐美大使謝鋒同來自美國20多個州及華盛頓特區的青少年、中國留學生等500多人歡聚一堂，喜迎新春。



新華社報導，謝鋒說，中美兩國青年在兩國元首引領下雙向奔赴，爭做互學互鑒的並肩行者；相互感知，爭做心靈相通的友誼使者；砥礪前行，爭做引領時代的開拓勇者。



謝鋒對中美青年交流提出三點期待：一是以擔當清障，讓往來無阻。將兩國元首共識落到實處，多鋪路搭橋、少設障拆台，助力兩國青年交往。二是以勇氣護航，讓交流升溫。勇於發聲，積極行動，衝破“寒蟬效應”，推動並參與中美教育交流。三是以行動作答，讓友誼長青。歡迎更多美青少年參與“5年5萬”倡議訪華，為青春賦能，為人生添彩。



美中貿易全國委員會會長譚森在致辭中說，人才交流對於中美兩國企業都很關鍵，具備跨文化工作能力的人才對兩國而言都是寶貴資源。他表示，委員會以及美國工商界致力於與中方合作伙伴共同努力，為青年和學生創造更多學習、交流和成長的機會。



活動期間，曾赴華交流學習的美師生代表深情分享訪華故事。就讀于猶他州奧勒姆高中的安娜貝爾·貝克回憶去年6月的中國行時說，從北京前往鄭州時他們乘坐高鐵，速度非常快，“真的太酷了，我從沒見過這樣的景象！”



貝克對記者表示，中國行是一次超棒的經歷，而讓她印象最深刻的是中國的人。“我特別喜歡和當地人聊天，大家都非常友善、包容。我儘量多用中文和他們交流，雖然說得並不完美，但他們依然很樂於和我聊天，對我的中文表達也很寬容，這讓我非常驚喜。”



在活動現場，兩國青年還攜手逛廟會、賞蘇繡、包湯圓、做糖畫、穿漢服，並聯袂獻上精彩文藝演出。