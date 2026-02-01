陳茂波：香港特區政府經營賬目將恢復盈餘

中評社香港2月1日電／香港特區政府財政司司長陳茂波1日發表網志表示，受惠於去年金融市場表現暢旺、持續推進的財政整合工作管控了開支增幅等，特區政府的經營賬目將於本財政年度（2025至2026年度）恢復盈餘，較原來估算提早一年。至於非經營賬目，由於持續加大對基建和北部都會區的投入，仍需發債支持。



新華社報導，陳茂波說，總結1月份，港股表現繼續向好，恒生指數上周五收市報27387點，上月累升近7%。平均每日成交超過2720億港元，與去年同期相比增加九成。即使外圍波動加劇，香港金融體系維持穩健和暢順運作，銀行總存款超過19萬億港元。



他表示，面對外圍市場必然的波動和難以預料的波幅，香港除了需要維持金融體系的強大緩衝外，也必須預留充分的財政資源，應對可能出現的衝擊。



陳茂波說，日前剛公布本財政年度首9個月（即2025年4月至12月）的政府收支，錄得439億港元的綜合盈餘，這除了近月是薪俸稅及利得稅稅款繳納高峰期外，還包括期內發債所得。一如過去，2026年1月至3月期間政府的收入預料將回落，而恒常公共開支則會持續。



陳茂波表示，全球政經局勢正急速變化，未來一年的風險和波動不會少，香港會繼續努力，對接好國家的“十五五”規劃，加快融入和服務國家發展大局，以金融賦能科技創新和傳統產業發展，促進科技創新與產業發展的深度結合，並加強勞動力培訓，尤其在技能和科技應用等方面，讓經濟發展提質增量。