斷姊縣長路？謝典霖開箱“謝家白宮”拚連任

中評社台北2月1日電／彰化縣議長謝典霖帶著網紅開箱其溪州豪宅，讓人一窺“謝家白宮”內部，引發網友熱議。由於近來謝典霖勤跑基層，加上頻在社群發布短片衝流量，外界解讀是為其連任議長鋪路，此舉也形同要斷其“立委”姊姊謝衣鳳參選縣長之路。謝典霖說，他已展開拜訪議員的行程，為連任努力。謝衣鳳表示，議長開箱住家等作法是其自己的想法，她本身仍堅定為參選彰化縣長而努力，一直沒變過。



據《中時新聞網》報導，近年每到選舉年，彰化溪州謝家豪宅總會成為話題，“謝家白宮”、“衣鳳百貨”屢屢成為攻擊目標。謝典霖不畏外界風風雨雨，近日帶著網紅開箱其住處，自曝房事，他強調支持的人基本上就是知道他在做什麼，但不支持的人，依舊還是會惡意攻擊，他只是把房子裡面開箱給大家看，讓大家知道，也順便把網路聲量給拉高。



謝典霖指出，他今天從早上開始都在拜訪議員，跟議員們拜年，在過程中已經有一些人有問到他的開箱住處這個議題，他認為“白宮”這個議題只要是到了選舉的時候，都會被放大解釋，所以他這次就是主動自己把這個議題丟出來，讓大家、讓各界檢視。



他強調這也是一種坦蕩蕩的概念，就是要讓大家知道說，當初他們也是合法標得土地，到最後蓋成現在這樣，他們家也有經營事業，不是說完全靠政治，不要每次到選舉就拿來做議題攻擊，既然外界要藉題發揮，他就先乾脆直接自己先拍片讓大家瞭解。因為他也要選議長，每一次、每一回合只要選舉的時候，一定有人攻擊他。