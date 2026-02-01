強美元與政策消息　加密市場42萬人一夜爆倉

中評社香港2月1日電／加密貨幣市場1日凌晨出現“瀑布式”暴跌，在美元走強與政策消息干擾下，引爆槓桿資金連環清算。根據統計，過去24小時全球約42.9萬人遭強制平倉，爆倉金額高達25.8億美元，比特幣、以太幣等主流幣全面走弱，市場氣氛明顯轉冷。



《中時新聞網》報導，根據CoinGlass統計，最近24小時全球共有42萬9464名投資人被迫平倉，清算總金額約25.8億美元。其中，最大單筆爆倉出現在Hyperliquid的ETH-USD合約，金額約222.65萬美元。



市場同步出現市值大幅蒸發。《彭博社》引述CoinGecko數據指出，這波拋售在24小時內已使全球加密貨幣市場總市值縮水約1110億美元。



主流加密貨幣全面承壓，比特幣一度跌破7.6萬美元關卡，以太幣、Solana同步重挫。



市場分析指出，本波修正與美國政治與貨幣政策訊息密切相關。美國總統特朗普宣布提名凱文·沃什出任下一任美聯儲主席，被部分市場解讀為有助於緩解外界對美聯儲獨立性的疑慮，推動美元走升，進而對比特幣、黃金等資產形成壓力。



另有分析認為，特朗普此舉亦直指其政策核心目標之一 ── 推動大幅降息。在美國國債規模突破37兆美元、房市持續疲弱的背景下，低利率被視為降低融資成本、刺激經濟的重要工具。



事實上，在加密資產重挫之前，貴金屬市場已率先出現劇烈修正。數據顯示，1月30日現貨白銀與COMEX白銀單日暴跌逾25%，鉑金、鈀金期現貨跌幅均超過10%，現貨黃金下跌逾9%，COMEX黃金跌幅亦超過8%；有色金屬同步走弱，LME錫跌逾8%，銅與鎳跌幅均超過4%。



劇烈的跨市場修正也使高槓桿投資人承壓。鏈數據分析團隊Lookonchain在社群平台X指出，“麻吉大哥”黃立成的加密貨幣帳戶在本波暴跌期間遭遇連環清算，短短6小時內發生14次強制平倉，累計清算次數高達241次。



Lookonchain指出，截至1月31日10時53分，黃立成在該交易平台的帳戶餘額僅剩2萬815美元，約合新台幣65.7萬元，與去年8月初帳面仍逾新台幣44億元的水準形成強烈對比。