美國與伊朗談不談得攏？

中評社北京2月1日電／1月31日一天內，美國、伊朗和中東地區多國都在釋放美伊談判信號。



新華社報導，美國和伊朗正在談判嗎？能否解除戰爭警報？多國專家認為，美伊均存在談判意願，但美國“要價”太高，談判結果不樂觀，戰爭陰雲依舊籠罩。



多方釋放談判信號



美國總統特朗普1月31日在不同場合表示，伊朗“正在（同美國）談判”，與美國“嚴肅對話”。美方希望能夠達成一項“令人滿意”的協議，確保伊朗不擁核。他此前聲稱，已告知伊朗與美達成協議的“最後期限”，美方“希望不動用武力”。



同日，伊朗總統佩澤希齊揚說，通過外交途徑解決分歧始終是伊朗優先選項，戰爭既不符合伊朗的利益，也不符合美國和整個地區的利益。但他同時強調，外交溝通必須以“平等、遠離威脅為前提”。



伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼當天也在社交媒體發文：“談判架構正逐步形成。”



地區國家也在積極為美伊對話營造氛圍。卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德1月31日訪問伊朗，表示希望推動通過外交手段解決分歧。埃及總統塞西當天與佩澤希齊揚通話，表示將繼續推動美伊重返談判軌道。



中東國家消息人士此前披露，美伊之間存在第三方溝通渠道。美媒報導，美伊近期有過接觸，但伊朗拒絕了美方提出的一些談判條件。

