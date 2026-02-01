王毅同俄聯邦安全會議秘書紹伊古進行戰略溝通

中評社北京2月1日電／2月1日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古。



新華社報導，王毅歡迎紹伊古受普京總統委派來華戰略溝通，表示當前世界更加變亂交織，二戰後國際秩序和國際關係準則受到嚴重衝擊，世界面臨倒退回“叢林法則”的現實危險。中俄作為世界大國和聯合國安理會常任理事國，有責任有義務踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動構建更加公正合理的全球治理體系。



王毅說，中俄互為最大鄰國和新時代全面戰略協作伙伴，應就關乎兩國關係的重大問題保持緊密溝通，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，維護好兩國各自和共同利益。元首引領是中俄關係高水平發展的最大優勢和根本保障，中方願同俄方一道落實好兩國元首重要共識，加強戰略溝通，深化戰略協作，推動中俄關係在新的一年開創新局。



紹伊古預祝中國人民農曆馬年春節快樂，表示今年是《俄中睦鄰友好合作條約》簽署25周年，兩國關係基於相互尊重、彼此信任、平等互利。年初以來全球風雲變幻，安全熱點問題頻發。俄方始終恪守一個中國原則，密切關注敵對勢力破壞台海穩定動向，堅決反對日本加速“再軍事化”圖謀。願同中方繼續堅定相互支持，密切雙邊合作，加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊機制內協作，共同維護俄中關係高水平發展勢頭，推動構建更加公正合理的多極化世界和歐亞大陸不可分割的安全架構。



雙方還就共同關心的各種國際和地區問題深入進行了戰略溝通。