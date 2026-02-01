快評：國共智庫交流　兩岸關係寒流中的暖流

中國國民黨主席鄭麗文日前在中常會上表示，副主席蕭旭岑率領智庫赴大陸交流，是國共交流平台時隔9年後的重啟；國民黨願意做出最大貢獻，幫兩岸開闢一個不一樣的選擇，希望能贏來兩岸重新融冰和解。（中評社資料照） 中評社快評/在兩岸官方溝通冰封、民進黨當局持續“抗中”高壓的嚴峻氛圍下，中國國民黨排除內外阻力，今天由副主席蕭旭岑率團赴北京參加“兩岸交流合作前瞻論壇”。論壇聚焦兩岸觀光旅遊、產業合作、環境永續等民生議題，既是務實之舉，更彰顯了國民黨突破困局、推動兩岸關係緩和的堅定決心。



此次國共智庫對接交流的顯著特點是其務實定位，避開敏感的政治議題，選擇與台灣民眾生計息息相關的民生經濟領域作為突破口：從飽受衝擊的觀光旅遊業者到亟待市場拓展的農民，從面臨轉型壓力的傳統產業到共同應對氣候變遷的挑戰——這些議題直擊台灣基層痛點，是“接地氣”的民間呼聲。這種“以民為本”的路徑，不僅降低了交流門檻，也為後續可能的更高層級互動鋪路。



一次智庫論壇難以立竿見影融化兩岸堅冰，但國共重啟智庫民生對話，如同兩岸關係寒夜中的一股暖流。它雖不足以瞬間消融兩岸堅冰，但至少傳遞了一個訊息：在民意的驅動下，和平交流的涓涓細流終有力量穿透政治的凍土；當台灣社會日益看清兩岸和解帶來的民生改善遠勝於無謂對抗，民進黨當局的“抗中”高牆也將面臨民意基石的動搖。

