阿爾卡拉斯首奪澳網男單冠軍　最年輕全滿貫

阿爾卡拉斯與亞軍焦科維奇（新華社圖片） 中評社香港2月2日電／2026年澳大利亞網球公開賽1日迎來收官日，賽會頭號種子、西班牙名將阿爾卡拉斯在男單決賽以2:6、6:2、6:3、7:5逆轉擊敗塞爾維亞名將焦科維奇，職業生涯首次奪得澳網男單冠軍，並以22歲272天的年齡成為男子網壇最年輕的“全滿貫”得主。



首盤比賽中，38歲的焦科維奇很快進入狀態，他在發球局幾乎沒有給西班牙人機會，以6:2先下一城取得夢幻開局。此後場上形勢突變，阿爾卡拉斯在第二盤提高主動進攻強度，增加發球威脅和網前小球，以同樣的6:2扳回一盤。第三盤西班牙人繼續掌控節奏，頻頻利用變線和上網撕開空間，以6:3再贏一盤。



第四盤，背水一戰的焦科維奇在發球和接發上有所起色，一度頑強挽救破發點。但阿爾卡拉斯在6:5領先後完成關鍵破發，以7:5鎖定勝利。這也是他個人第七座大滿貫男單冠軍獎盃。



新華社報導，憑藉這一勝利，阿爾卡拉斯成為最年輕完成職業生涯“全滿貫”的男選手，同時也是繼納達爾之後第二位奪得澳網男單冠軍的西班牙球員。此前，他已在法網、溫網和美網多次奪冠。



焦科維奇的這場失利也終結了他個人在澳網決賽中的全勝戰績——在此之前，他在墨爾本公園10次打入男單決賽並全部奪冠。



賽後焦科維奇稱讚年輕的對手：“他已經是一位傳奇球員，僅僅22歲就已經在網球歷史上留下了巨大的印記，這太不可思議了。這麼年輕就能拿到7個大滿貫和各種榮譽，他的前途不可限量。”他同時表示對於自己還能再贏下一個大滿貫一直都有信心。



阿爾卡拉斯在賽後新聞發佈會上表示：“網球很美，但它‘不太好’的一面是：賽事一周接一周，有時根本來不及意識到自己剛做了什麼。因為一站結束，你馬上就要準備下一站，腦子里想的都是下一項賽事。”



“所以我今年學到的一件事就是：要珍惜並享受當下的每一秒。不只是獎盃時刻，也包括參賽、打球、贏球、輸球——不管是什麼，都要去享受、去感恩正在經歷的人生。”



阿爾卡拉斯說：“此刻我正在意識到自己完成了什麼。對我來說，能把自己的名字寫進歷史，是一種榮譽。”