伊朗外長：達成公平公正協議是可能的

中評社香港2月2日電／據伊朗塔斯尼姆通訊社2月1日報導，伊朗外長阿拉格齊日前接受美國有線電視新聞網採訪時表示，伊朗正同地區夥伴展開合作，通過中間方與美國接觸，目前取得一定成效。他強調伊朗不希望發生戰爭，並認為達成公平、公正的協議是可能的。



新華社報導，阿拉格齊說，作為談判方，伊方已經不再信任美方，“我們在與他們對話時並沒有積極或良好的經驗”。目前，一些地區友好國家作為中間方，努力推動伊美雙方重建信任。這些對話“已取得一定成效”。



他表示，如果美方談判團隊能夠按照美國總統特朗普所稱的目標行事，那麼在伊朗核計劃方面達成一項公平、公正的協議是可能的，甚至可能在“短期內”實現。



阿拉格齊說，如果伊朗能夠繼續開展用於和平目的的鈾濃縮活動，“那麼任何細節都是可以談判的，我們可以任何形式坐在一起並取得結果”。



阿拉格齊呼籲，“希望理性能佔據上風”。他說：“我們對任何可能性都做好了準備，並可以百分之百肯定地說，我們的武裝力量已做好準備並完成部署，甚至比上一場戰爭時更加充分。但準備並不意味著我們希望戰爭。我們希望避免戰爭發生。”



特朗普1月31日稱，伊朗正“嚴肅”地與美國對話，美方希望能夠達成一項“令人滿意”的協議，確保伊朗不擁核。他此前聲稱，已告知伊朗與美達成協議的“最後期限”，美方“希望不動用武力”。