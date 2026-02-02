主要產油國宣佈3月按計劃暫停增產

中評社香港2月2日電／石油輸出國組織（歐佩克）1日發表聲明說，歐佩克和非歐佩克產油國中的8個主要產油國決定，維持2025年11月初制訂的產量計劃，在2026年3月繼續暫停增產。



沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合酋長國、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼的代表當天舉行線上會議，討論國際石油市場形勢及前景。



新華社報導，聲明說，由於季節性因素，上述國家決定在2026年3月暫停增產步伐，產量與2025年12月及2026年1月和2月保持相同。聲明還說，為維護石油市場穩定，8國將根據市場情況靈活調整增產節奏。



上述8國2023年4月宣佈日均約165萬桶原油的自願減產措施，並於2023年11月再次宣佈日均220萬桶原油的額外自願減產措施。此後，這兩大減產措施多次延期。但在此期間，美國、加拿大等國原油產量增加，導致歐佩克失去部分市場份額。



2025年3月，上述8國決定自同年4月1日起逐步增加原油產量。5月、6月和7月日均增產41.1萬桶，8月日均增產54.8萬桶，9月日均增產54.7萬桶，10月、11月和12月日均增產13.7萬桶。



2025年11月，歐佩克發表聲明說，8國決定在2026年1月、2月和3月暫停增產步伐，產量與2025年12月保持相同。