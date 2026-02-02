民調：日眾院選舉執政聯盟料奪300席大赢

中評社香港2月2日電／日本首相高市早苗力拼在2月8日舉行的眾議院選舉，帶領自民黨和聯合執政的日本維新會拿下465席中的過半席次，否則將辭職下台。據《朝日新聞》1日公布的最新民調，自維聯盟有望搶下300席，由最大在野黨立憲民主黨和原與自民黨聯合執政的公明黨一起新創的“中道改革聯合”，欲振乏力，可能從改選前的167席銳減一半。



據中時新聞網報導，《朝日新聞》於1月31日至2月1日兩天，透過電話與網路對約37萬人進行調查，並結合採訪資訊，分析最新的日本眾議院選情。結果顯示：



一:自民黨單獨席次有望大幅超過半數的233席，加上日本維新會，執政聯盟可望突破300席



二:中道改革聯合表現不佳，可能從選舉公告前的167席減少至一半以下



三:另一在野黨國民民主黨大致持平



四:參政黨與“未來團隊”有明顯躍進跡象



民調顯示，自民與維新合計甚至可能奪下超過總席次三分之二的310席。若執政聯盟在眾院掌握3分之2席次，當法案在眾院通過、但參院否決時，眾院可以再次表決通過。此外，提出憲法修正案，也必須在眾參兩院全體會議中獲得3分之2以上議員同意。



在高市早苗內閣成立時，以“閣外協力”方式成為執政聯盟一員的日本維新會，除了其大本營大阪府外，未能有效擴展版圖，能否維持選前的34席還很難說。中道改革聯合在選區方面，可能遠低於選前的106席，甚至跌至一半以下。比例區同樣缺乏動能。上次選舉大黑馬參政黨從選前的2席可望大幅增加，比例區有望達到約10席。



此次民調採取電話和網路兩種方式，電話涵蓋市話與手機，共獲2萬2353份有效回覆。網路調查則委託4家民調公司，共獲34萬9120份有效回覆。