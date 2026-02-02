市場波動大　人民幣穩定保值之選

來源:大公報 中評社香港2月2日電／步入2026年，投資市場環境預料繼續有新變化。華贏東方證券研究部董事李慧芬接受訪問時表示，今年受地緣政治、美聯儲換帥、美國中期選舉等因素影響，建議投資者將三成資金部署於避險資產，三成至四成配置於收息股，餘下三成至四成資金可用於更加進取的投資項目。她同時認為，減息預期或拖累美元匯價，加上金價走高，人民幣資產有望成為資金避險的選項之一。



大公報報導，年初至今僅約一個月時間，市場便先後受到多重不確定因素衝擊。李慧芬表示，許多投資者因此偏好避險資產，推動金價一度突破每盎司5500美元大關。雖然上周五金價從高位大跌約一成至每盎司4865美元，但假若市場基調維持不變，即地緣政治、美國中期選舉帶來的不確定性依舊存在，資金的風險管理需求將繼續高企。



A股上望5200點 外資增配



李慧芬指出，與傳統資金避險邏輯不同，受美聯儲減息預期影響，美元匯價將出現下跌，美匯指數或跌到95至96水位，因此投資美元可能導致資產縮水。相比之下，人民幣匯價走勢穩定更加保值，歐元亦有上升可能，兩者可以作為避險選擇。



李慧芬續稱，自2025年開始，不少歐美基金經理已看好A股，並大幅提高資金配置比例。A股有多項指標陸續突破近10年高位，相信上證指數在3800點得到支持，向上有望觸及5200點歷史高位，但需要時間逐步調整。她提到，外資對A股需求提高，亦可鞏固人民幣匯價。



“在可預見的未來中，風險將繼續存在。”李慧芬表示，根據投資者年齡及風險偏好，投資組合配置比例各有不同，對風險偏好處於中性區間的投資者而言，即投資風格不算太過激進，便可以將三成資金配置於避險資產。



金價向好 留意紫金招金



“投資組合的三成至四成可配置於收租及收息股。”李慧芬續說，近期香港樓市已見好轉，加上特區政府大力發展盛事經濟，吸引更多遊客來港，帶旺消費市場，租金亦有止跌回升跡象。至於高收息股，則看好半導體、石油、銀行、保險等板塊。



對於不同板塊，李慧芬表示，半導體個股看好華虹半導體（01347）；油股則留意油價未必能大幅上升，個股看好中國海洋石油（00883）和中國石油股份（00857）；銀行股屬收息基本盤，滙豐控股（00005）早前升幅太勁，需要等待回吐後再買入；保險股亦需待到股價回落再入場，個股看好友邦保險（01299）；此外，紫金礦業（02899）、招金礦業（01818）受惠金價長線向好的基調，亦值得留意。



AI火熱 芯片股進退皆宜



“餘下三成至四成可作進取投資。”李慧芬建議配置於市場焦點行業，例如軍工及航天股，因為內地不少地區正快速朝這個方向邁進，有望帶動相關股份穩步上揚；手機概念股同樣值得關注；另外受惠人工智能（AI）和機器人概念爆火，芯片股成為市場熱點，相信這些板塊“進可攻，退可守”。