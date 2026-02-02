美金融不穩　觸發沽貨套現潮

中評社香港2月2日電／美國政府可能再度停擺及特朗普動輒將貿易關稅武器化，正加速全球去美元化，加上美國聯儲局快將換帥，令制定利率政策獨立性受到考驗，全球瀰漫看空美元資產情緒。美國金融不穩產生巨大外溢衝擊，引致近日環球股市、黃金、白銀及加密貨幣等資產價格劇烈震盪。



大公報報導，特朗普一度威脅向反對奪取格陵蘭的歐洲八國加徵關稅，產生很大後遺症，重擊盟友對美國的信任，除了歐洲多個退休基金已掀起減持美債之外，有加拿大退休基金表明瑞士法郎、日圓及黃金成為美元替代選擇。換言之，目前市場看空美元資產的情緒異常高漲，美國股匯債面臨沉重沽壓，在過去一周劇烈波動，美匯指數曾跌落95水平，見四年低位，美國國債並不能避險，淪為高風險資產，成為全球央行、退休基金沽售對象，30年期債息升近4.9厘。



美資產遭沽售 產生外溢衝擊



至於華爾街股市，納斯達克指數今年升幅不足1%，表現持續跑輸全球，市場對美國科技企業人工智能（AI）開支失控、估值太高的疑慮揮之不去，投資者傾向逢高減持，急急套現為先，這不安情緒更迅速蔓延至其他市場。



值得留意的是，近日美國股匯債市場遭沽售，已開始產生巨大外溢負面衝擊，波及環球股市，其中港股單日急跌近600點，而近日大幅上升的黃金、白銀，亦出現一窩蜂獲利套現潮，金價由5595美元急跌至4894美元，跌幅12.5%，為40年以來最大跌幅，白銀則由121美元重挫至85.1美元，跌幅30%，創出紀錄跌幅。



波及金銀市場 拖倒比特幣



此外，加密貨幣也受累，其中比特幣跌至78000美元附近，對比126000美元歷史高位，累跌近40%。這反映出美國金融不穩，令投資市場前景不明，投資者紛紛從各類資產套現，鎖定手上利潤。



美國股債套現潮非同小可，且已波及金銀市場及進一步拖跌比特幣，令投資者飽食驚風散。不過，目前環球投資市場震盪可能會持續一段時間，原因是美國股匯債利淡消息接踵而來。



聯儲獨立性受考驗 市場不安



首先，美國政府再現停擺危機。特朗普政府強硬移民政策激發政治內鬥，共和與民主兩黨爭拗之下，華府隨時再停擺，對美國金融、經濟衝擊不容低估，特別是美元匯價有開啟大跌浪的跡象，引發金融危機的風險大增，促使投資者加快拋售美國股債等風險資產。此外，美聯儲快將換帥，被視為特朗普的親信、獲提名出任美聯儲新主席的沃什，相信保持低利率水平的機會很大，美聯儲獨立性將受到考驗，令市場感到不安，衹有選擇加快沽售美元資產。



其次，特朗普政府動輒將貿易關稅武器化，引發全球對美國信任度下降，去美元化浪潮勢將更勁。美國最新威嚇是向對古巴供應石油的國家加徵關稅，進一步加劇地緣政治不穩及影響國際貿易，到頭來造成金融市場震盪，拖累實體經濟，美國也難獨善其身，股債資產價格下行壓力更大，而去年11月貿易逆差按月擴大95%至568億美元，證明美國加徵關稅無助縮減貿赤，反而危害經濟，加劇通脹壓力。



第三，微軟股價暴跌及英偉達投資OpenAI存變數，再度引起美國AI泡沫疑慮。上周四微軟季績後股價急挫10%，為2020年3月以來最大單日跌幅，市值蒸發3570億美元，其主因是微軟AI開支破紀錄，但雲業務收入則增長放緩。此外，據報英偉達千億美元投資OpenAI交易商討有變化，正當美元資產沽壓增之際，出現這些利淡消息，恐掀起新一波美國科技股拋售潮。



全球去美元化之下，美國股匯債資產難有運行，甚至會飛出金融黑天鵝，投資者要保持高度警覺性。