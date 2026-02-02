息口回落樓價趨穩　香港市民置業信心增

香港特區政府近年推出多項人才引進計劃，成為置業信心的一個重要支撐。(大公報) 中評社香港2月2日電／大公報報導，經絡按揭轉介營運總監張顥曦說，公司早前舉辦“2026年置業意向調查”，透過訪問逾540位受訪者，瞭解他們於2026年的置業意向取態，並藉著調查結果歸納出下列要點。



整體受訪市民中，逾四成半認為2026年樓價走勢相對平穩及保持5%上落的幅度，逾兩成更認為樓價會上升5%至10%。另有逾七成表示，特區政府2025年年初再度放寬印花稅稅階，對樓按市場有正面作用。



持有按揭物業市民中，逾七成半認為銀行於2025年兩度減息，現時按揭息率已屬合理及可負擔水平，惟近八成不會考慮加按套現或轉按。今年置業部署方面，有近兩成考慮再置業，考慮換樓則佔一成半。



考慮再置業的業主中，置業誘因主要為“樓價下跌，趁低吸納”、“磚頭較為保值”及“息口回落”。此外，近四成將作出租用途，自用佔近三成半，投資佔逾兩成半。逾六成考慮購買二手物業，心儀物業的樓價主要為600萬元或以下。



考慮換樓的業主中，換樓誘因主要為“改善居住環境”、“家庭需要”，以及“樓價下跌，趁低換樓”。此外，逾五成考慮換購二手物業，心儀的物業的樓價主要為1000萬元以內，近六成半會承造高成數按揭。



沒持物業的市民中，四成半將考慮於2026年置業，當中逾八成半為自用。而置業誘因主要為“樓價下跌，趁低吸納”、“磚頭保值”及“息口回落”。此外，逾五成考慮購入一手物業，二手物業則佔逾四成半。心儀物業的樓價主要為600萬元或以下，近七成會承造高成數按揭。



按揭成本顯著降低



調查結果可見，現時市民置業信心明顯回升，大多數未有物業的受訪者考慮於2026年首次入市，並以自用為主。另外，亦有部分業主計劃加碼置業或籌備換樓，反映樓市剛性需求仍然存在。而特區政府近年推出多項樓按放寬措施及減辣措施，亦使置業需求持續釋放。



特區政府近年推出多項人才引進計劃，進一步激活樓按市場，將成為置業信心的一個重要支撐。而銀行多番減息後，現時按揭息率已降至合理可負擔水平，置業成本顯著降低，亦能增加入市動力。整體而言，受樓按政策、息口回落、人才計劃及樓價趨穩等因素，激活市場置業潛力，預計2026年香港樓按市場將穩步復甦。