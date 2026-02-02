資金流入撐港股　年內料闖32000關

來源:大公報 中評社香港2月2日電／大公報報導，雖然港股在上周五下跌580點，但2026年以來恒指累計升幅達6.8%，盤中最高更曾見28056點。華贏東方證券研究部董事李慧芬預計，全年港股有望在25000點附近找到支撐，最高或升至32000點，波幅超過6000點，投資者可留意恒指成份股中的頭部股份，例如滙豐控股（00005）、騰訊（00700）等。



“當前港股仍有上升空間。”李慧芬指出，港股自2025年4月起迎來一波升浪，技術層面存在上升動力，同時市場熱炒美國減息，並期待為本地資本市場帶來正面影響；首次公開招股（IPO）市場的火熱亦吸引不少資金流入港股，內地企業陸續來港上市亦有助維持市場熱度。



李慧芬表示，在多重利好因素推動下，港股氣氛明顯好轉，今年市場整體會延續去年升勢。她續稱，今年新股市場有望更進一步，且投資者對地緣政治負面因素的抗性更強，有助維持良好氣氛。



名創優品泡泡瑪特伺機低吸



值得留意的是，近年市場熱炒科技主題。談及後市投資展望，李慧芬最為看好軍工航天、黃金、人工智能（AI）機器人等板塊，芯片股受惠AI發展前景亦值得關注，惟投資者需留意地緣政治風險對股份的影響，此外知識產權（IP）行業也屬未來趨勢，只不過當前資本市場仍在等待利好消息刺激，個股可關注名創優品（09896）和泡泡瑪特（09992）。