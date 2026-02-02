新年消費旺　淘寶：網購成交翻倍

丁鎮財表示，今次“淘寶年貨節”會提供更多具創意的年貨禮盒。(大公報) 農曆新年將至，帶動網購平台迎來訂單高峰。阿里巴巴（09988）旗下淘寶香港及澳門負責人丁鎮財表示，不論是商品成交額或是成交量，過去兩星期都較日常翻倍，尤以服裝、食品及新年布置的增長最明顯。



淘寶香港站早於今年1月4日起至2月11日推出“淘寶年貨節”新春專屬活動，時間比往年僅十多天為長。丁鎮財表示，活動期間所有參與活動商品均享官方立減優惠，疊加消費券後77折起。他提醒，消費者最遲要於2月9日前落單，貨品才能趕及在農曆新年前送到香港。



丁鎮財形容，香港的年貨相對單一，今次平台引入更多內地品牌，提供更多具創意的年貨禮盒。他續說，留意到大件傢具在農曆新年前的需求不少，過去一個月成交按月增長50%。



“零運費”直送香港、一件包郵是淘寶香港站的重點措施，丁鎮財表示，集團持續投入發展香港市場，今年會繼續推出“零元包郵”的安排。



競爭無可避免 有利市場發展



對於拼多多及京東（09618）等對手加大在香港的發展，並與在港發展10年的淘寶香港對壘，丁鎮財直言競爭是無可避免，淘寶會採取開放心態，而且競爭也是好事，畢竟可以為消費者提供更多的選擇，做大香港整個網購市場，相信網購市場未必搶去線下零售生意額。



在線下實體店方面，PapaHome淘寶家具實體店銅鑼灣旗艦店將於今年6月開業，丁鎮財透露，除了傢具用品之外，新店亦會加入文創產品、打卡位等，未來亦會考慮加入服飾品類，以迎合消費者需求。



