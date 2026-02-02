香港二手小陽春　周末交投升近七成

鰂魚湧太古城上月錄得48宗成交，按月急升逾倍。（大公報） 中評社香港2月2日電／受惠於發展商新盤銷情理想，二手市場交投氣氛亦明顯轉活。中原地產與美聯物業各自統計的十大屋苑過去周末成交量，均創下近22個月新高，分別錄得19宗及20宗成交。



大公報報導，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在樓市氣氛持續向好帶動下，不少買家加快入市步伐，該行統計的十大屋苑周末成交量按周上升約46.2%，反映市場已出現“小陽春”格局。



太古城上月成交急升1.2倍



美聯物業高級董事布少明指出，該行十大屋苑周末成交量達20宗，按周增長約67%。上月，十大屋苑共錄約252宗成交，較去年12月的205宗上升約23%，成交量為自2024年3月以來的22個月高位。其中鰂魚湧太古城上月錄得48宗成交，按月急升近1.2倍。



中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城廬山閣中低層D室3房單位，實用面積670方呎，剛以950萬元成交，呎價約14179元。原業主早於1976年以僅18萬元購入，持貨約50年，賬面獲利高達932萬元。



另一方面，市場亦錄得減價成交及個別蝕讓個案。該行高級區域營業經理鄭俊輝指出，筲箕灣形薈第2座高層G室1房單位，實用面積397方呎，業主降價68萬元後以700萬元售出，呎價約17632元。原業主於2019年以1070萬元購入，持貨約7年，賬面虧蝕約370萬元，幅度約34.6%，惟其間單位一直有租金收入，實際損失得以減輕。



祥益地產高級分行經理古文彬表示，屯門豫豐花園第13座低層D室，實用面積約567方呎，剛以430萬元成交，呎價約7584元。據悉業主早在2015年斥約457萬元購入，持貨逾10年，現賬面仍蝕27萬元。