開盤繼續大跌！黃金、白銀，直線跳水

今日早間，現貨黃金、白銀價格再度跳水，現貨白銀盤初一度大跌超10%，現貨黃金一度大跌近4%。美股期貨亞市盤初走低，納斯達克100指數期貨一度跌超1%，標普500指數期貨跌0.6%；布倫特原油期貨一度大跌2.4%至每桶67.78美元。



地緣局勢方面，當地時間2月1日，美國總統特朗普在海湖莊園回答記者有關伊朗問題時表示，希望“能夠達成協議”。另據美國高級官員透露，特朗普政府已通過多個渠道向伊朗方面明確表示，美方願意舉行會面，就達成協議展開談判。



開盤大跌



北京時間2月2日早間，現貨黃金、白銀跳水，現貨白銀盤初一度大跌超10%，現貨黃金一度大跌近4%，截至發稿，跌幅分別為3.43%、6.67%，分別報4727.22美元／盎司，79.57美元／盎司。



前一交易日，貴金屬市場遭遇史詩級暴跌，Wind數據顯示，截至上周五收盤，現貨黃金暴跌9.25%，報4880.034美元／盎司，盤中一度暴跌12.92%，最低觸及4682美元／盎司；現貨白銀價格盤中一度暴跌35.89%，最終收跌26.42%，報85.259美元／盎司；COMEX白銀期貨暴跌25.5%，報85.25美元／盎司，1月份累漲20.10%。



加密貨幣市場亦遭遇猛烈拋售，繼上周五大跌之後，比特幣上周六日內跌幅一度達到10%，最低觸及75709.88美元，重回2025年4月後的水平。今日，比特幣價格繼續走低，截至發稿，日內大跌超4%，報76390美元；以太坊暴跌超8%，報2245美元。



有分析指出，這場始於美國總統特朗普提名凱文·沃什出任美聯儲主席的拋售潮，不僅重創加密貨幣，也逆轉了黃金白銀的漲勢，市場對美元貶值的押注正在瓦解。



特朗普就伊朗最高領袖哈梅內伊有關“美方若發動打擊將引發地區戰爭”的警告作出回應，稱如果無法達成協議，“那我們就會看看他（哈梅內伊）說的是否正確”。特朗普對記者強調，美方在相關地區部署了“世界上最大、最強大的艦艇”。



後市如何演繹？



高盛交易部門負責人Mark Wilson表示，儘管市場近期出現劇烈波動，但投資者不應過度解讀這場“持倉清洗”，因為年初至今推動市場的核心驅動因素並未發生實質性改變。



Mark Wilson認為，這場調整的直接誘因是投資者持倉過度擁擠。總敞口已處於99百分位數的極端水平，系統化量化策略的表現顯示擁擠度成為突出問題。此次快速回調更多是技術性調整，而非基本面邏輯的轉變。



美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett在最新發布的報告中表示，對於投資者而言，這意味著儘管短期波動劇烈，但驅動黃金和實物資產上漲的宏觀邏輯依然牢固。除非發生比當前宏觀敘事更具破壞力的“更大事件”，否則這場由貨幣貶值驅動的牛市難以輕易終結。然而，投資者必須警惕上半年可能出現的流動性去槓桿風險，這將是對“貪婪”情緒的一次劇烈清洗。



儘管黃金價格近期呈現出“泡沫化”特徵，甚至在上周五經歷了大幅回調，但Michael Hartnett認為這並未改變大局。2020年代的投資趨勢是由戰爭、通脹、保護主義和財富再分配主導的。目前，黃金的價格水平暗示美國實際利率為負，這與市場普遍預期的流動性過剩、美元貶值以及美國經濟在選舉前繁榮的基本情境相吻合。



另外，瑞銀也在此前大幅上調了黃金目標價——將2026年3月、6月和9月的黃金價格目標上調至每盎司6200美元，該行此前的預測為5000美元，理由是投資增加帶動的需求強於預期。



瑞銀同時給出了金價的極端情景預測：黃金的上行情景目標為7200美元／盎司，下行情景目標為4600美元／盎司。



瑞銀表示，若美聯儲貨幣政策轉向鷹派，或將對金價形成壓制；而若地緣政治緊張局勢急劇升級，則可能推動金價進一步上漲。



（來源：券商中國）