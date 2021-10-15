張遂新答中評：反“獨”力量上升促國共交流

清華大學台灣研究院助理研究員張遂新（視頻採訪截圖） 中評社北京2月4日電（助理記者 王芊一）國共兩黨智庫論壇2月3日在京舉行，清華大學台灣研究院助理研究員張遂新接受中評社訪問表示，論壇的舉行正處於民進黨和“台獨”力量由盛轉衰的關鍵節點，標誌著國民黨在兩岸關係議題上開始更加積極作為，鄭麗文試圖刮骨療“獨”，重塑國民黨的兩岸路線。



張遂新，中山大學歷史學學士、廈門大學法學博士，曾任清華大學公共管理學院博士後，現任清華大學公共管理學院、台灣研究院助理研究員，主要研究方向包括涉台政治、兩岸社會關係以及台灣史、海洋史等。



張遂新表示，剛剛過去的2025年，是“台獨”與反“台獨”兩股力量激烈交鋒，並且是反“台獨”力量取得階段性勝利的一年。自下半年以來，台海兩岸局勢以及國民黨內部的政治氛圍都發生了明顯變化，這也構成了國共兩黨智庫論壇得以舉行的重要現實背景。



在他看來，反“台獨”力量的上升並非偶然，而是多重因素共同作用的結果。首先是島內“疑美論”的發展。特朗普在第二任期中充分認識到台灣問題的敏感性，閉口不談“保台”承諾，使賴清德長期鼓吹的“倚美謀獨”敘事在島內逐漸失去說服力。其次，是反對賴清德的社會力量不斷擴大。賴清德上台以來施政成績乏善可陳，卻持續專注於政治鬥爭、破壞民主，自民調出現“死亡交叉”後，其不滿意度始終高於滿意度。最後，主張與大陸交流、推動統一的聲音也在不斷積聚，一些原本親“綠”的台灣“網紅”開始展示大陸的真實風貌，加之大陸在科技、軍事等領域的顯著成就，使越來越多台灣民眾意識到，統一將是台灣必須務實面對的未來。



張遂新認為，鄭麗文在競選國民黨主席期間就曾明確提出，當選後要訪問大陸並與習近平總書記會面，隨後也多次強調要在“九二共識”基礎上恢復國共兩黨對話，“國共兩黨智庫論壇”正是在這一背景下應運而生。

