春運開始　春節香港料吸140萬內地客

煙花匯演 中評社香港2月2日電／內地春運今天（2日）開始，香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日表示，內地春節有9天長假期，而香港農曆新年的節目非常豐富熱鬧，今年香港新春煙花匯演早前落實舉辦，規模更盛大，且舊油蔴地警署屆時亦會延長開放時間，酒店業界表示訂房錄得升幅，她對農曆新年旅遊市道感到樂觀。香港旅遊業議會估計今年內地春節黃金周期間，將有接近140萬內地旅客訪港，人數較去年多。在今年多項盛事助力下，羅淑佩有信心全年訪港旅客突破5，000萬人次。



香港文匯報報導，羅淑佩昨日在電視節目上表示，今個農曆新年香港有非常豐富和熱鬧的節目，包括煙花匯演、花車巡遊、賀歲盃足球賽等，而舊油蔴地警署亦會延長開放時間，所以對農曆新年旅遊市道感到樂觀，“今年春節和聖誕節相隔比較長，（旅客）會有再旅遊的意慾，另外就是今年內地黃金周日數比較多，有八九天這麼久。”此外，她表示，在地緣政治下的國家政策提示，加上其他外遊目的地天氣欠佳或遇上風雪，相信一定程度上會令訪港遊受惠。



現時不少內地旅客喜歡到香港郊遊地點打卡，對於農曆新年期間的山徑等生態旅遊景點，羅淑佩形容漁護署態度“緊張”，將在假期安排人手駐守熱門景點進行清潔和管理，旅遊發展局亦會在網上主動發放相關景點的人流資訊，並加強宣傳教育。

