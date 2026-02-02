特朗普夫人紀錄片票房創紀錄　美輿論反應兩極

中評社香港2月2日電／美國第一夫人梅拉尼婭·特朗普的個人紀錄片《梅拉尼婭：20天走向歷史》（簡稱《梅拉尼婭》）本周上映後令人驚訝地衝入北美周末票房榜前三，據稱是10年來北美票房最高的紀錄片。然而美國輿論的反應卻“冰火兩重天”，不同傾向的媒體報導幾乎針鋒相對。



根據2月1日公佈的數據，《梅拉尼婭》周末在全美1778家影院上映3天的預估票房收入約為704萬美元，位居北美周末票房榜第三。該片採用跟拍形式，記錄了梅拉尼婭在其丈夫唐納德·特朗普出席2025年總統就職典禮前20天內的工作與生活。



新華社報導，梅拉尼婭在社交媒體發文說，該片是10年來票房收入最高的紀錄片，“受到所有人的喜愛——影院觀眾評分為A”，並且轉發了美國科技巨頭馬斯克的祝賀。特朗普夫婦和一眾保守派名人出席了1月29日晚在首都華盛頓舉行的首映禮。特朗普在首映禮上誇讚該片是“一部現代版白宮歷史”，“人們會很喜歡這部電影”。



福克斯新聞台報導強調該片“令首映觀眾深受鼓舞”。報導還說，儘管《梅拉尼婭》在美國影視評分網站“爛番茄”上獲得了高達99%“已驗證觀眾”的好評，卻衹有11%的影評人給予該片肯定。福克斯新聞台還把這種反差配圖發到社交媒體上。有網友回帖稱這些影評人都是“左派”，也有人回覆這種分裂“已是常態”。據報導，《梅拉尼婭》可能成為好萊塢史上觀眾口碑與影評人評價分歧最大的影片之一。



美國有線電視新聞網的報導則強調，從票房角度來看，“是特朗普總統及第一夫人的支持者把《梅拉尼婭》捧成了一匹黑馬”；從財務角度來看，這部影片至少目前還算不上成功，為其提供資金的亞馬遜米高梅影業距離實現收支平衡仍有相當長的路要走。