中國將啟動樂購新春活動　打造春節消費盛宴

2026“购在中国”暨新春消费季启动仪式一月三日在上海举行。（新華社 資料圖片） 中評社香港2月2日電／記者2日從中國商務部獲悉，商務部等9單位日前印發《2026“樂購新春”春節特別活動方案》，活動時間為2月15至23日春節9天假期，旨在繁榮節日市場、豐富群眾文化生活、激發假期消費活力，打造全域聯動、全民樂享的春節消費盛宴。



新華社報導，根據方案，活動涵蓋“好吃”“好住”“好行”“好遊”“好購”“好玩”六方面內容。結合開展中華美食薈、老字號嘉年華活動，組織餐飲名店、老字號餐飲企業、地方特色小吃等，推出年夜飯套餐、新春團圓宴；聯動家居賣場、家電品牌、家裝企業，推出“新春煥新家”惠民促銷；民航、鐵路部門增加運力，優化空鐵聯運產品；開展全國春節文化和旅遊消費月活動；指導重點商圈（步行街）、品牌門店、離境退稅商店等線下實體備足優質貨源，聯動開展惠民促銷；鼓勵各地推出春節檔觀影優惠，開展“跟著電影品美食”等新春福利活動等。



方案提出，指導有獎發票試點城市精心設計方案，在春節期間加大獎金投放力度；鼓勵其他地區整合各方資源，因地制宜組織開展購物抽獎、消費補貼、消費返券等活動。鼓勵各地增加春節期間消費品以舊換新補貼數量，加大線下實體零售支持力度。聚焦重點場景，持續完善銀行卡、移動支付、現金服務等支付環境，便利入境遊客支付。