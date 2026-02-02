韓25年對中國海淘交易額同比增長近15%

中評社香港2月2日電／韓聯社報導，韓國國家數據處2日發佈的“2025年12月及全年網購動向”資料顯示，在全球掀起韓粧和韓食熱潮的推動下，去年海外消費者海淘韓貨的“反向海淘”交易額連續三年實現增長，全年網購交易額超過272萬億韓元（約合人民幣1.29萬億元），創下歷史新高。



具體來看，去年全年“反向海淘”交易額為3.0234萬億韓元，同比增加16.4%。按地區看，除東盟（-4.4%）以外，自美國（26.3%）和中國（10.9%）等地的交易額均增加。按產品類別看，食品飲品交易額同比增加49.2%，為1129億韓元，創下2017年相關統計系統進行改編以來的最高紀錄。化粧品（20.4%）、唱片·影視·樂器（7%）交易額也增加，服裝和時尚類則減少9%。



同期，韓國海淘交易額為8.508萬億韓元，同比增加5.2%。尤其是，受中國電商平台在韓用戶增加等影響，對中國的海淘交易額同比增長14.9%，為5.5742萬億韓元，佔海淘總額的65.5%。對美海淘交易額為1.4157萬億韓元，同比減少17.6%。



另外，去年全年網購交易額同比增加4.9%，為272.0398萬億韓元，創下自2017年以來之最，但增幅創下歷史新低。僅看去年12月，網購交易額為24.2904萬億韓元，同比增加6.2%。