古巴宣佈“國際緊急狀態”意味著什麼？

中評社北京2月2日電／美國總統特朗普2月1日表示，美方正在與古巴“最高層人士”接觸，並認為“將與古巴達成協議”。此前，特朗普1月29日簽署行政令，威脅對向古巴提供石油國家的輸美商品加徵從價關稅。古巴外交部長羅德里格斯30日宣佈“國際緊急狀態”。“國際緊急狀態”是怎麼回事？美國是要打“經濟戰爭”嗎？古巴會“斷油”嗎？



“國際緊急狀態”是怎麼回事？



新華社報導，特朗普1月29日簽署行政令稱，古巴政府的政策和行為對美國國家安全和外交政策構成不尋常和特別的威脅，據此宣佈進入國家緊急狀態。美方將建立一個關稅機制，對向古巴直接或間接提供石油的國家輸美商品加徵從價關稅。



次日，羅德里格斯在社交媒體上回應說，在國際社會支持下，古巴人民認為，“當前關於美國政府的情況構成一種異常且非同一般的威脅”，這種威脅完全或主要由美國國內反古巴的“新法西斯右翼勢力”造成。



羅德里格斯表示，美國政府的威脅不僅影響所有國家的國家安全和對外政策，也危及國際和平與安全，更危及已然面對核武器和氣候變化威脅的人類生存。為此，古巴宣佈“國際緊急狀態”。



古巴資深記者勞爾·門查卡說，羅德里格斯關於“國際緊急狀態”的聲明，與特朗普宣佈的“國家緊急狀態”形成對照，具有明顯的諷刺意味。這也是古巴向國際社會發出警示，提醒各國警惕美國通過施壓和脅迫手段推進其政策。

