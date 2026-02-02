美對伊朗“以壓促談”　軍事打擊能否避免？

林肯號航母 中評社北京2月2日電／當地時間2月1日，美國總統特朗普在回應伊朗最高領袖哈梅內伊“若美方打擊將引發地區戰爭”的警告時，暗示伊朗正在與美國進行對話，公開表示希望與伊朗達成協議。



央視新聞報導，就在美伊互放狠話、軍事籌碼不斷抬高的形勢下，白宮同時把“願意談判”擺上桌面，這讓外界看到一個信號：伊朗危機正在被拉回到威懾與談判兩條軌道並行的博弈。



緊張升溫：航母到位、制裁對撞與“地區戰爭”警告



過去一周，圍繞伊朗問題的局勢持續緊張。一方面，美方不斷強化在中東的軍事存在，目前，該地區已有亞伯拉罕·林肯號航母以及六艘驅逐艦、三艘瀕海戰鬥艦，美軍稱其任務是促進地區安全與穩定，但外界普遍將此解讀為提升對伊“可選項”的現實籌碼。



另一方面，伊朗國內局勢與外部壓力相互叠加，最高領袖哈梅內伊2月1日首次用“地區戰爭”做公開警示，稱如果美國對伊朗發動攻擊，將會引發地區戰爭，這無疑是把風險上限直接抬高，既是對美方軍事選項的嚇阻，也是向地區國家和能源市場發出的信號——任何誤判都可能造成難以估量的影響，甚至連霍爾木茲海峽是否出現實彈演訓、是否影響航運預期，都能迅速成為輿情與市場的神經末梢。



特朗普為何此時強調“希望達成協議”



就在哈梅內伊發出警告的當天，有記者詢問特朗普對此有何評論，特朗普一方面表示伊朗正在與美國對話，暗示雙方可能達成一項避免軍事打擊的協議，另一方面同時表示，“他當然會這麼說”，並拋出一句“如果談不成，我們就會看看他是不是說對了”。輿論認為，把強硬威懾與談判意願放在同一句話里，是特朗普一貫的交易語言，只是這次在伊朗問題上，它更像一次對成本與邊界的再評估。

