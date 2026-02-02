談還是打？美國仍對伊朗維持“戰略模糊”

中評社北京2月2日電／近期，美國持續派遣艦隊前往伊朗附近海域，並多次威脅對伊朗動武。



央視新聞報導，1月31日晚，伊美各自釋放了雙方進行對話的信息。不過美國總統特朗普仍未明確是否已就對伊行動作出最終決定。



伊朗最高領袖哈梅內伊則在近日罕見公開露面，並在2月1日會見民眾時對美發出嚴正警告。美國海軍則在1日稍晚時公開其兩艘部署在中東地區附近海域驅逐艦的戰備狀態，釋放威懾信號。



伊美各自釋放對話信息 美是否對伊動武仍不明晰



當地時間1月31日，美國總統特朗普在其專機“空軍一號”上表示，伊朗正在與美國“進行對話”。



特朗普此番有關與伊朗進行對話的表態，也印證了當天早些時候，伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼在社交媒體上的聲明。拉里賈尼用波斯語發表這句僅有一句話的聲明稱：“與人為製造的媒體戰氛圍相反，談判架構正在逐步形成”。對此，國際方面普遍解讀為，伊朗朝與美國開始談判的方向取得進展。



美是否已就對伊動武作出決定？特朗普：不能透露



不過，在特朗普被問及是否已就對伊行動作出最終決定時，他仍然採取了一個模糊的說法，即“不能透露”。



對這一模糊表態，伊朗輿論普遍認為，保持“戰略模糊”是美國總統特朗普比較慣用的手段。伊朗仍然需要對局勢保持高度敏感，審慎對待事態發展，做好應對任何情況的準備。

