高市涉台言論埋外交隱患 強化防衛力財源不明

中評社香港2月2日電／共同社分析文指出，日本眾院選舉中，高市政府的外交與安全保障政策成為爭論點之一。首相高市早苗自就任以來屢次發表刺激中國的言論，埋下外交隱患。高市主張從根本上強化自主防衛力，但隨之增加的防衛費財源仍不明朗，有關國民負擔的討論也未深入推進。



“必須營救在台的日本人和美國人。”高市在1月26日的民間電視台節目中暗示一旦“台灣有事”，可能會派遣自衛隊與美軍共同採取行動。將台灣問題視為“核心利益”的中方27日對此番發言表示強烈反對。



分析稱，石破茂執政時期，中日關係曾出現穩定向好的積極動向。然而去年11月，高市在國會答辯中稱台灣有事“可能構成存亡危機事態”給其潑了冷水，導致中方態度強硬。今年年初中方宣佈加強對日出口管制，若稀土被列為管制對象，或將對日本經濟造成打擊。



中方要求撤回高市的答辯，但高市未答應。外交消息人士擔憂地表示，高市的答辯偏離了政府的一貫見解，“對華強硬論調或許會被輿論接受，但很危險。”



鑒於中日兩國對立，特朗普去年11月下旬與高市通電話，據悉當時要求避免事態進一步升級。白宮看重的是直接涉及本國利益的對華貿易談判。日方對特朗普優先商業、對華融合的傾向保持警惕。



高市在解散眾院時表示“將不懼批評，挑戰從根本上強化安保政策等會導致輿論一分為二的大膽政策。”不過對於是否考慮增加防衛費，高市沒有進行詳細說明。美國《國家防務戰略》（NDS）中要求同盟國將防衛支出等占比提升至國內生產毛額（GDP）的5%。



此外，放寬防衛裝備品出口規則也是爭論點之一。政府力圖通過擴大出口增強防衛產業，確保突發事態下的持續作戰能力。然而這也存在助長爭端、導致東亞地區不穩定等風險。此外高市沒有明確表態是否堅持“無核三原則”，在野黨加大指責力度。