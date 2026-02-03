中評社機構改組　開啟新的發展階段

中評社副總編輯兼評論部主任郭至君（左一），財務部主任陳白茹（左二），副社長兼中評網總編輯陳耀桂（左三），社長兼總編輯羅祥喜（左四），常務副社長兼總經理王平（右四），副總編輯兼採訪部主任、北京記者站站長林艷（右三），助理總編輯兼研究部主任束沐（右二），助理總編輯兼技術部主任曹潤來（右一）（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月3日電（中評社報導組）最近，中國評論通訊社（中評社）進行了機構改組，確立了新的領導班子。昨天（2月2日），中評社在香港總部舉行了新發展階段的第一次社務會議，新任社長兼總編輯羅祥喜作了中評社的改組與未來發展方向的報告，各部門主管也分別發言。



中評社新的領導班子組成如下：社長兼總編輯羅祥喜，常務副社長兼總經理王平，副社長、中評網總編輯陳耀桂，副社長肖瑞，副總編輯兼採訪部主任、北京記者站站長林艷，副總編輯兼評論部主任郭至君，助理總編輯兼研究部主任束沐，助理總編輯兼大數據中心主任、技術部主任曹潤來，財務部主任陳白茹。



羅祥喜說，《中國評論》月刊成立28年，中評社成立20年，始終堅守初心，以溝通兩岸、傳遞真相、促進理解、服務大局為己任，在兩岸關係發展的不同階段，扮演了獨特和重要的角色。中評社以專業的報導、深度的評論、廣泛的交流，搭建兩岸同心橋，為增進相互瞭解、消弭誤解偏見、推動和平發展作出了積極貢獻。



羅祥喜強調，當前兩岸關係新的形勢，對中評社提出了更高的要求，中評社新班子應高度重視妥善因應：第一，採訪部、編輯部、評論部、研究部等內容生產及審編部門的同事，應精心打磨每一篇稿件，讓中評社的報導和評論更具客觀性、公正性、權威性、前瞻性和影響力；第二，要繼承郭偉峰社長的遺志，傳承中評社多年積累的優良傳統和專業優勢，守正創新，開啟中評社新的發展階段；第三，新的中評團隊要繼續團結協作，提升整體效能，各部門要加強溝通，主動配合，形成合力；第四，中評社在堅守核心價值的同時，要銳意改革、勇於創新，在實踐中不斷審視和優化管理體制與運行機制，更好地適應內外環境的變化，確保中評智庫媒體行穩致遠；第五，中評社團隊要樹立終身學習的理念，不斷提升把握大勢及處理複雜問題的能力。



羅祥喜認為，只要我們牢記創社初心，秉承專業精神，堅守媒體責任；只要我們緊密團結在一起，心往一處想，勁往一處使，大家團結協作；只要我們勇於面對挑戰，善於學習創新，不斷自我超越，中評社一定能夠繼續在未來的兩岸關係發展中發揮更大的作用。

