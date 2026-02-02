國際金銀價格緣何巨幅震盪？

中評社北京2月2日電／國際黃金和白銀價格近期刷新歷史高點後出現劇烈波動，2月2日再度跳水。與1月29日創下的歷史最高點相比，2日白銀價格盤中低點的累計跌幅已達40%，金價累計跌幅約20%。



新華社報導，市場分析人士認為，在全球流動性預期轉變、美聯儲人事變動以及投機頭寸高度集中的背景下，金銀價格震盪反映貴金屬市場波動性加劇。此輪金銀價格波動是技術性調整與政策預期變化共同作用的結果，標誌著前期支撐價格的投資邏輯正在改變。



市場震盪：金銀價格上演“過山車”行情



1月29日，國際黃金和白銀價格雙雙站上歷史高位後暴跌，紐約商品交易所黃金期貨價格在短短28分鐘內下跌近7%，銀價在同一時間段暴跌11%。1月30日，現貨白銀價格盤中最大跌幅創下1980年以來紀錄。黃金價格從每盎司5300美元高位一度跌破4700美元關口。2月2日，金銀價格再度跳水，現貨白銀價格一度大跌超14%，現貨黃金價格盤中跌幅超9%。



紐約商品交易所交易員安東尼·朱利安表示，當價格跌破關鍵技術支撐位時，會大規模觸發自動止損交易，加大市場拋盤，這種拋售在短時間內就可導致價格出現斷崖式下跌。



渣打銀行貴金屬分析師蘇琪·庫珀在給客戶的報告中分析認為，近日金銀價格暴跌並非由於基本面突然惡化，而是由流動性擠兌引發。此前市場上漲的邏輯過於單一，頭寸極其擁擠，一旦趨勢反轉，就會形成大規模平倉效應。



據印度《經濟日報》報導，全球金銀市場市值在短時間內縮水逾3萬億美元。報導分析認為，由於前期全球看漲情緒高度一致，導致大量獲利盤積壓，市場長期處於嚴重超買狀態。

