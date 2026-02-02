司法部原部長唐一軍一審被判處無期徒刑

中評社北京2月2日電／2026年2月2日，福建省廈門市中級人民法院一審公開宣判江西省政協原黨組書記、主席唐一軍受賄案，對被告人唐一軍以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的唐一軍受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



新華社報導，經審理查明：2006年至2022年，被告人唐一軍利用擔任浙江省寧波市委副書記、市紀委書記，寧波市委副書記、政法委書記，寧波市政協主席，浙江省委常委、寧波市委書記，遼寧省委副書記、省長，司法部黨組書記、部長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在公司上市、土地回購、銀行貸款、案件處理等方面謀取利益，非法收受財物共計價值人民幣1.37億餘元。



廈門市中級人民法院認為，被告人唐一軍的行為構成受賄罪。唐一軍受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，應依法懲處。鋻於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，實際受賄所得已全部追繳，具有法定、酌定從寬處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。



據悉，廈門市中級人民法院于2025年9月11日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人唐一軍及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，唐一軍進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員和各界群眾30餘人旁聽了庭審。