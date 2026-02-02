日媒：美國強行賣資源給全球南方

中評社香港2月2日電／日經新聞分析文章指出，美國的資源和穀物正在流入全球南方（新興和發展中國家）。其原因是特朗普政府以降低關稅為“回報”，強迫全球南方擴大採購美國產品。美國發往全球南方的海上運輸量比上年增長2成，彌補了對中國出口的減少。



美國聯邦最高法院仍在繼續審理關稅是否符合憲法的相關訴訟。如果特朗普政府敗訴，混亂在所難免，但美國政府被認為將依據其他不構成違憲的法律，尋求繼續徵收關稅。



文章稱，分析一下美國對巴西、印度、非洲各國等20個主要全球南方國家的出口量就會發現，2025年美國的出口總量約為2.23億噸，比上年增長17%。



這一數字超過了美國對日本（10%）和對歐洲（7%）的出口量增長率。與提出鉅額對美投資計劃的日本和歐盟相比，全球南方的資金實力較弱，這些國家在談判中不得不依賴增加購買美國產品這一有限的籌碼。



對交易起到拉動作用的是化石燃料。歐洲調查公司Kpler的數據顯示，2025年美國對全球南方的原油出口量增長58%，達到約3600萬噸（日均76萬桶）。其中對印度的出口量增長4成，達到約1500萬噸。



印度大型財團信實工業（Reliance Industries）2025年11月表示，其煉油業務將不再採購俄羅斯產原油。由於美國對繼續購買俄羅斯原油的印度加徵25%制裁性附加關稅，此舉可視為印度向美國做出了妥協。



圍繞美國農產品，中美對立導致貿易流向發生變化。2025年美國對中國的農產品出口量減少7成，降至約3200萬噸。主要影響因素是佔對華出口3成的大豆交易在5月以後幾乎停止。



代替中國購買美國農產品的是全球南方。2025年美國對全球南方的穀物出口增長3成，達到約3500萬噸。



2025年巴基斯坦採購了約123萬噸美國產大豆，達到上年的21倍，越南採購了約170萬噸美國產玉米，也增至上年的21倍。兩國都在關稅談判中承諾購買美國農產品。



美國農業部的預測顯示，2025年9月至2026年8月美國玉米對全球各國的出口量或將同比增長12%，達到約8130萬噸，創歷史新高。



全球南方本來更想買便宜穀物。英國倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，1月中旬美國產大豆的出口價格（FOB，離岸價）約為每噸430美元，高於巴西產大豆（約410美元）。



中美在2025年10月的首腦會談中就停止引入部分額外關稅達成協定，貿易戰進入“休戰”狀態。有觀點認為中國將再次購買美國產大豆，價格因此出現上漲。



雖然美國產大豆的價格高於豐收導致價格走低的巴西產大豆，但“全球南方考慮到與特朗普政府的關係，購買了美國穀物”（Kpler的Ishan Bhanu）。



不過，關稅不僅給全球南方帶來負擔，也讓美國經濟承受壓力。



紐西蘭奧克蘭理工大學的研究顯示，受關稅等因素的影響，泰國的年度經濟增速預期將下降0.44個百分點，巴西將下降0.19個百分點。美國的經濟增速也將被壓低0.36個百分點，事態發展不會如特朗普所願。



外交也將受到影響。全球南方對於中美對立保持中立。諾丁漢大學馬來西亞分校的副教授Tricia Yeoh擔憂地表示：“關稅會使全球南方對美國的不信任感如滾雪球一般加劇，從而在加強與美國的關係上變得更為謹慎”。