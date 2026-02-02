多重因素共振　全球市場遭遇“黑色星期一”

中評社北京2月2日電／受美聯儲貨幣政策預期轉“鷹”、技術性調整壓力、貴金屬市場震盪外溢效應和市場擔憂科技股估值過高等因素影響，全球市場2日遭遇“黑色星期一”。貴金屬市場經歷“過山車”行情，原油市場大幅下跌，部分股市顯著下挫甚至觸發“臨時停牌”。



新華社報導，國際市場貴金屬價格2日開盤後大幅跳水。紐約商品交易所黃金期貨價格盤中一度跌至每盎司4423.2美元，較前一交易日收盤價下跌超6%；白銀期貨價格盤中一度跌至每盎司71.2美元，下跌超9%。現貨市場同樣慘澹，倫敦現貨黃金價格盤中一度跌至每盎司4402.06美元，跌幅超10%；白銀價格盤中一度跌至每盎司71.312美元，跌幅超16%。此後，金價銀價有所反彈。



國際黃金和白銀價格近期刷新歷史高點後出現劇烈波動。與1月29日創下的歷史最高點相比，2日白銀價格盤中低點的累計跌幅已達40%，金價累計跌幅約20%。



分析人士認為，美國總統特朗普1月30日宣佈提名美國聯邦儲備委員會前理事凱文·沃什為下任美聯儲主席，市場對美聯儲未來貨幣政策“鷹派”預期濃厚，刺激貴金屬價格大幅回調。與此同時，芝加哥商業交易所集團日前宣佈上調金屬期貨保證金，也令市場承壓。保證金要求上調通常對相關合約不利，因為更高的資本支出會抑制投機參與、降低流動性，並迫使交易者平倉。



柯爾凱思交易公司首席市場分析師蒂姆·沃特勒表示，貴金屬市場的劇烈波動令交易員感到不安。由於保證金上漲，貴金屬被迫平倉，波及其他資產，金銀暴跌實際上產生了多米諾骨牌效應，擴散至整個市場。



原油市場方面，紐約商品交易所輕質原油期貨價格2日一度跌至每桶61.43美元，倫敦布倫特原油期貨價格下探至每桶65.45美元，與前一交易日收盤價相比跌幅均超5%。

