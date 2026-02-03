快評：主流民意支持交流　抹紅會有反效果

國民黨副主席蕭旭岑2日率團啟程訪陸，在桃園機場受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社快評／由國共雙方智庫舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”今天在北京登場。論壇聚焦3大主題，包括觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、AI人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。



今次論壇涉及的都是實務性的民生議題，並未碰觸深水區的兩岸敏感政治問題。儘管如此，台灣綠營連日來仍對論壇抹紅醜化，大作文章。綠營的攻擊、抺紅違背台灣主流民意，將會有反效果。



過去國民黨執政期間，兩岸在堅持九二共識，反對“台獨”的共同政治基礎上，共同推動許多造福兩岸百姓的交流合作，包括在馬英九任內雙方簽署了23項協議，至今民進黨政府完全照單全收。這證明兩岸大交流、大合作，和平發展、互利共榮，完全符合兩岸人民的利益。



台灣另一在野黨民眾黨認為，交流總比斷流好，在野黨基於理性、對等的交流，不應被抹紅醜化；民進黨一再拒絕交流，才是真正的冒險。



昨天率團前往北京出席論壇的國民黨副主席蕭旭岑強調，台灣許多民調顯示，支持兩岸恢復溝通交流的民意都將近9成，這是台灣的主流民意，國民黨內也都非常瞭解與支持。



在國共兩黨的努力下，目前兩岸政治上雖然仍處於冰封的狀態，但是暖意已經顯露出來。蕭旭岑一行昨天在北京感受到冬日暖陽，感覺如同兩岸關係的回暖。