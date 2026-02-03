林富男：賀中評社機構改組　願開創兩岸新局

台灣民眾黨資深中央委員、海基會董事、高雄漢王洲際飯店集團總裁林富男。 中評社高雄2月3日電（作者 林富男）兩個月前，本人有幸於台北主持由中評社主辦之重要論壇，與資深學者、意見領袖深入交換觀點。該次交流，再次印證中評社長期以來所堅持的核心價值——以理性為本、以事實為據、以和平為念，為兩岸提供一個得以冷靜對話的重要公共空間。



值此中評社完成高層領導改組、由羅祥喜先生接任社長兼總編輯之際，謹致上誠摯祝賀，並對中評社未來發展寄予高度期待。



中評社在創社社長郭偉峰先生長年擘劃下，建立了難能可貴的品牌高度與公信力。二十餘年來，它不隨政治風向起舞、不為情緒對立推波助瀾，而是持續累積制度性信任，成為兩岸間少數仍能承載深度討論與理性思辨的平台。這份堅持，是中評社最重要的資產。



羅祥喜社長上任後，清楚表達將在既有基礎上“守正而後創新”的治社理念。他強調，中評社不僅要持續鞏固其在兩岸議題上的專業優勢，更要強化前瞻性的戰略研判能力，讓論述不止於評論事件本身，而能提供趨勢分析與政策思考的參考座標。此一方向，正切中當前兩岸關係所最欠缺的深度與耐心。



此外，羅社長亦提出擴大青年世代與國際視角的構想，期盼讓更多年輕學者、專業人士能透過中評社的平台參與公共論述，使兩岸對話不再侷限於既有語彙，而能在新世代中找到更具未來性的共同語言。這樣的視野，不僅有助於媒體本身的永續發展，也將為兩岸關係注入更長遠的穩定力量。



當前兩岸局勢複雜多變，誤解與對立往往因資訊碎片化而被放大。在此背景下，中評社若能持續發揮羅祥喜社長所期許的角色——成為理性聲音的集散地、成為情緒浪潮中的定錨者——其公共價值將更加凸顯。



本人與中評社及偉峰兄相識相知逾二十年，深知這個平台所承載的不只是媒體責任，更是一份歷史使命。謹此祝願，中評社在新任社長帶領下，能延續初衷、深化理念、拓展格局，持續為兩岸和平、區域穩定與世代對話，發揮無可取代的關鍵影響力。



