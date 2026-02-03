張亞中：恭賀中評社堅實傳承　再創風華

孫文學校總校長張亞中。（中評社資料照） 中評社台北2月3日電（作者 張亞中）欣聞中國評論通訊社完成機構改組，順利成立新一屆領導班子，並於香港總部召開新發展階段的首次社務會議，謹致以誠摯的祝賀。



筆承公義守中衡，廿載文章見性情；

世局雲深持定見，時潮浪急辨真聲。

一燈續火傳薪志，眾論同心啟後程；

願以從容書大道，清風長在兩岸明。



中評社創立以來，始終秉持溝通兩岸、傳遞真相、促進理解、服務大局的初心，在兩岸關係不同發展階段，憑藉專業報導、深度評論與理性交流，發揮了不可替代的重要影響力，深獲各界肯定與尊重。《中國評論》月刊走過二十八載，中評社成立二十年，積累的是公信力，更是責任與使命。



此次在羅祥喜社長兼總編輯的領導下，新班子成員陣容完整、專業齊備，兼具新聞實務、評論研究、技術管理與組織協調之長，展現承先啟後、守正創新的堅實基礎。相信在新團隊的通力合作下，中評社必能在堅守核心價值的同時，持續深化專業、拓展視野、提升影響，為兩岸社會提供更具權威性、前瞻性與建設性的智庫型媒體服務。



面對兩岸關係的新形勢與新挑戰，期盼中評社新領導班子承續前賢遺志，發揮媒體良知與知識責任，以理性對話化解歧見，以專業精神引導輿論，持續搭建兩岸同心之橋，為和平發展與長遠福祉貢獻更多智慧與力量。



謹祝中評社社運昌隆、同仁精進，新領導班子履新順利、宏圖大展，在新的歷史階段，再創高峰、再立典範。



孫文學校總校長 張亞中 敬賀