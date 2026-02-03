環時：別掉進美認知陷阱　令巴拿馬港口失焦

船隻在巴拿馬運河上航行。（新華社圖片） 中評社香港2月3日電／自巴拿馬最高法院裁定長江和記的特許經營權“違憲”以來，這幾天最高興的是美國一些政客和媒體。美國國務卿魯比奧迅速在社交媒體上表示“感到鼓舞”，還有美媒宣稱，這標誌著華盛頓在遏制中國影響力方面“取得重大勝利”。



環球時報今日發表社評，題為“對巴拿馬‘港口案’的關注不應失焦”。社評說，來自美國方向的“勝利”呼聲，印證了外界的普遍猜想，更暴露出華盛頓對以地緣政治手段幹擾商業合作、破壞貿易規則的霸權傲慢。儘管美國已於1999年正式移交巴拿馬運河主權，但在華盛頓的冷戰思維中，這里始終是不容他人染指的“內湖”。



美國多次重申要“奪回運河控制權”，國務卿魯比奧上任首訪即選巴拿馬，威脅該國“必須清除中國影響力”。因此，當巴拿馬最高法院作出所謂裁決，國際輿論恐怕很難不質疑這一裁定的獨立性。



社評指出，如果跟隨華盛頓的節奏，以“中美博弈”視角來看待這場風波，就掉進了美國設置的認知陷阱，對這件事的關注也失了焦。這些港口從來不是也不應該是地緣政治博弈的籌碼。



實際上，長江和記運營這些港口已經快30年了，在這樣長的時間里，這里何曾有“中國威脅”的影子？相反，在該公司的經營下，這些港口不斷發展，既造福了當地，也為全球自由貿易作出貢獻。在這當中，美國自己也是受益方之一。因此，對巴拿馬港口運營權的關注，如果一定要論輸贏的話，核心應該在於，自由貿易與霸權主義的較量，契約精神與強權政治的對抗。



社評認為，無論是巴拿馬運河港口，還是陷入紛爭的澳大利亞達爾文港，或者荷蘭的安世半導體風波，背後的“黑手”都若隱若現。一些國家動輒聲稱維護“基於規則的秩序”，實際維護的卻是“基於一國利益的秩序”，本質上是對全球投資信用的定點爆破。



如果商業合同可以隨政客的胃口或盟友的壓力而作廢，那麼沒有任何長期投資在西方體系內是安全的。從東南亞到中東，全球投資者都在看，今天發生的巧取豪奪，明天是否會降臨到任何一個盈利的產業身上？