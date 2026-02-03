西沙盤218夥周六開賣　均價撲1.3萬

雷霆（左）及陳漢麟公布，SIERRA SEA 2B期周六壓軸以價單發售218夥。（大公報） 中評社香港2月3日電／大公報報導，新地（00016）旗下西沙SIERRA SEA系列銷售段段有力，2B期延續沽清強勢，發展商加推價單5號涉131夥，個別單位加價1%至3.5%，鐵定周六以價單形式壓軸推售218夥，折實平均呎價12830元。



提價約3.5%添食131夥



新地副董事總經理雷霆表示，形容2B期剛過去周日銷情為“清風送爽，極速沽清”，A組及B組仍有海量向隅客。遂於昨日發出5號價單，鐵定周六壓軸推售238夥，包括218夥價及20夥招標，價單部分折實平均呎價12830元，部分屬原價加推。



新地代理執行董事陳漢麟稱，昨日加推的131夥包括66夥為2房及65夥3房，折實465.97萬至1016.51萬元，折實呎價10174元至14821元，由於大部分屬高層單位，故售價約略調加1%至3.5%。集團亦同時調整首4張價單，部分單位輕微提價約1%至2.5%。



銷售安排將分為A組和B組，A組最多可買4夥，將撥出93夥予該組人士認購；B組客人只限購買1夥。將於周四截票，翌日抽籤。



該期數昨日經招標售出2個特色戶，分別為第1座及第3座G1樓J室，實用面積均為395方呎，各連317方呎花園，成交價684.5萬及695萬元，呎價17329元及17595元。



天璽·海19日套近6.5億



新地系內啟德天璽·海第1期，剛以6246.85萬元售出第5座7樓B室，實用面積1366方呎，4房雙套間隔，呎價45731元。項目以現樓推售以來，19日內累售12夥，套現逾6.47億元。



另恒地（00012）牽頭發展的啟德天瀧，銷情持續。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，昨日連沽6夥1座C單位，套現逾8690萬元。項目自現樓形式銷售後，連車位合共套現約81億元，全盤連車位合共套現約104.5億元。



信置（00083）牽頭發展的日出康城凱柏峰，昨日沽出12夥，套現逾1.35億元，平均呎價逾1.86萬元。