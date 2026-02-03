中評現場：國共兩黨智庫論壇在京開幕

中共中央台辦主任宋濤出席開幕式並致辭。（中評社 海涵攝） 中國國民黨副主席蕭旭岑致開幕辭。（中評社 海涵攝） 國共兩黨智庫論壇2月3日在北京舉辦。（中評社 海涵攝） 中評社北京2月3日電（記者 海涵）國共兩黨智庫論壇2月3日在北京舉辦。中共中央台辦主任宋濤、中國國民黨副主席蕭旭岑出席開幕式並致辭。宋濤說，這次論壇是落實國共兩黨領導人賀復電精神的具體舉措，正逢其時、順應民意，是一個充滿希望的良好開端。蕭旭岑表示，中國國民黨背負著台灣老百姓的期待，讓兩岸再次恢復溝通管道平台。



本屆論壇由中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心和中國國民黨國政研究基金會主辦，主題為“兩岸交流合作前瞻”。國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者出席論壇，圍繞兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討，共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益福祉。這是時隔近10年，國共兩黨恢復機制化交流。



宋濤指出，舉辦國共兩黨智庫論壇是落實兩黨領導人賀復電精神的具體舉措。當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸同胞對穩定台海形勢、改善兩岸關係充滿期待。本次論壇以“兩岸交流合作前瞻”為主題，圍繞兩岸旅遊交流合作、兩岸產業交流合作、兩岸環境與永續發展交流合作三項議題展開討論，可謂正逢其時、順應民意，具有重要意義。



“政黨要為人民服務，國共兩黨對於推動兩岸關係的和平發展，守護中華民族共同家園，肩負著不可推卸的責任。”宋濤就加強兩岸交流合作、發展兩岸關係提出五點看法，分別是：堅持“九二共識”，反對“台獨”，牢牢把握兩岸關係發展正確方向；深化融合發展，促進兩岸交流合作；堅持以人為本，增進同胞親情福祉；堅決反對“台獨”，維護台海和平穩定；勇擔民族大義，共創民族復興偉業。



宋濤說，明天就是立春，一歲伊始，萬象更新。“相信今天的交流討論是一個充滿希望的良好開端，兩岸關係終將冬去春來，家國團圓、未來可期。”



蕭旭岑表示，真實的台灣民心不僅反映在希望更認識大陸、更實際接觸大陸，還包括希望兩岸之間能夠維持溝通管道。在這樣的主流民意之下，中國國民黨背負著台灣老百姓的期待，讓兩岸再次恢復溝通管道平台。



蕭旭岑說，兩岸對立甚至衝突不符合台灣老百姓的利益、不符合兩岸人民共同利益、更不符合中華民族整體利益，這是絕大多數台灣老百姓的認知。維繫兩岸關係和平穩定發展方向，更是台灣社會的普遍主流看法。



蕭旭岑表示，過去30年的經驗證明，兩岸大交流大合作、和諧交融、互利共融、和平發展，最符合兩岸人民的共同利益。他期許，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持“九二共識”，反對“台獨”，求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展、和諧交融，攜手合作、振興中華，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。



開幕式後，台灣海峽兩岸旅行發展協會創會理事長姚大光、中國信息通信研究院人工智能研究所國際發展部主任許姗、台中市精密機械園區廠商協進會前理事長陳永豐、國家發展改革委能源研究所可再生能源中心主任趙勇強依次做專題發言。下午，與會學者還將圍繞兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作三項議題進行小組討論。



出席本屆論壇的中國國民黨智庫交流團，由中國國民黨副主席蕭旭岑、中國國民黨智庫副董事長李鴻源帶隊，於2日抵達北京。除論壇主活動外，交流團一行還將在北京展開參訪行程。