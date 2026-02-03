香港樓市回升　上月短炒獲利成交增1.6倍

中評社香港2月3日電／大公報報導，樓市交投暢旺且升溫，造就短炒獲利頻現，綜合代理資訊，上個月已知住宅短線轉手獲利成交96宗，按月飆升逾1.6倍，樓價400萬元內上車盤則成為炒家天堂，其中樓齡38年的北角單幢樓建邦大廈，有2房單位約1年間3度短炒，樓價由“2字頭”炒至突破“4球”，短短約1年炒貴130萬元或47%。



中原地產高級資深區域營業董事林龍南表示，樓價回升，有上車盤於短時間內接連易手，成交為建邦大廈中高層B室2房單位，實用面積288方呎，享開揚海景，投資者於去年10月以382萬元買入收租，近日有見樓價已有一定升幅，遂沽出鎖定利潤，叫價428萬元，減至405萬元成交，實用呎價14063元，持貨僅約4個月，賬面獲利23萬元或6%。



翻查紀錄，該單位過去一年4度轉手，而3度短炒最初是由投資者於2025年1月以275萬元低撈入市，於3個月後以338萬元轉手，炒貴63萬元或22.9%；物業於同年10月再以382萬元轉售，半年賣貴44萬元或13%；到了最新成交再炒貴23萬元賣出，意味單位約逾1年間已經歷3度短炒，樓價由275萬元炒上405萬元，僅1年升值達47%。



林龍南表示，單位以交吉方式成交，市值月租1.5萬元，按最新成交價405萬元計算，預計租金回報約4.4厘。



入夥盤朗天峰14宗二手全賺



受惠百元印花稅放寬，400萬元以下上車盤被熱搶，不乏細價樓供應的元朗區吸引炒家尋寶，短線買賣急增。據瞭解，元朗區於1月份共錄174宗二手買賣，當中至少30宗為短線轉售成交，比例約17%。入夥盤朗天峰不乏炒家獲利，上月錄得14宗二手買賣，全數賬面賺錢，最高賺幅是2座低層J室1房單位，實用面積286方呎，成交價378.8萬元，實用呎價13245元，原業主於2025年2月以273.1萬元一手買入，持貨不足1年，賬面賺105.7萬元或38.7%。



中原地產區域營業經理王勤學表示，樓市已進入上升軌道，元朗區單計過去周末已錄得23宗二手買賣，為近4年半最旺的周末，重返2021年樓市高峰水平，當中包括5宗持貨不足2年的短線獲利成交，例如Grand YOHO第3座低層C室3房單位，實用面積899方呎，投資者2025年5月以1261.8萬元購入，持貨僅約8個月即以1523.8萬元轉手，賬面獲利262萬元，單位炒貴20.8%。



西沙項目1期最高賺29%



受惠西沙SIERRA SEA第2A及2B期熱銷，已入夥的第1期業主愈賺愈豐厚，世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，SIERRA SEA第1期於1月份共錄約52宗短炒成交，全數賬面獲利，賺幅高見約29%。



樓價升勢蔓延至市區逾千萬物業，代理透露，尖沙咀Grand Austin第2A座高層C室2房單位，實用面積595方呎，上月以1352萬元沽出，實用呎價22723元，投資者2025年3月以1193.8萬元低價購入，當時一手原業主持貨逾10年，賬面虧蝕2%。投資者執平貨後，持貨僅10個月即“甩貨”，現賬面速賺158.2萬元，樓價10個月炒高13.3%。



樓市態勢穩健，傳統藍籌屋苑亦隨大市上漲，港聯置業分區董事方健勝稱，藍田麗港城26座低層F室2房單位，實用面積517方呎，成交價573萬元，實用呎價11083元，原業主於2024年12月以517萬元買入單位，持貨不足14個月，賬面獲利56萬元或10.8%。



美聯物業首席聯席區域經理梁木勇表示，將軍澳日出康城SEASONS PLACE 3A座極高層F室1房單位，實用面積323方呎，以520萬元沽出，實用呎價16099元，原業主持貨尚不足2年，賬賺26萬或5.3%。