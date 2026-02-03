香港金管局冀下月發首批穩定幣牌照

來源:大公報 中評社香港2月3日電／大公報報導，香港金管局穩步推進穩定幣發行人牌照申請。金管局總裁餘偉文表示，一共收到36份穩定幣發行人牌照申請，相關審核工作差不多完成，會爭取於3月發出首批牌照，但數目不多，將以穩健為核心目標。德勤中國數字資產香港主管合夥人呂志宏表示，初期獲發穩定幣牌照的機構必定有合適的應用場景，這也是金管局十分重要的一項甄選準則。



餘偉文昨日出席立法會財經事務委員會會議，重申初步目標只會發出“非常少量牌照”，大約衹有“幾個”。金管局已向部分申請人要求提供額外資訊，例如穩定幣應用場景詳情、風險管理包括反洗錢安排或者投資儲備資產，在收到所有所需資訊後會盡快作決定。



初期只發非常少量牌照



金管局強調穩定幣的發展一定要穩健、以風險為本，故此在評核穩定幣發行人牌照申請時，其中一個重要關注點，是申請機構的風險管理能力，尤其在反洗黑錢方面。



根據早前公布的資料文件，穩定幣發行人須符合多項監管要求，除了風險管理的相關規定，也包括最低繳足股本、儲備資產管理，及價格穩定機制等（詳見表）。



他又提到，根據香港的監管框架，將來營運者若有任何跨境活動，無論是中國內地或者新加坡、倫敦、東盟，均須遵守當地監管規定。



香港穩定幣條例於2025年8月1日生效，至8月底時，向金管局表達有意向申請穩定幣牌照的機構共77家，這些機構包括銀行、科技企業、資產管理公司、電商及支付機構等。



為推動香港穩定幣生態系統，金管局早於2024年也推出穩定幣發行人“沙盒”，讓有意在香港發行穩定幣的機構測試其運作計劃。曾參與沙盒的企業，包括京東幣鏈科技（香港）、圓幣創新科技，以及由渣打香港、安擬集團、香港電訊成立的合資公司Anchorpoint。



呂志宏表示，初期衹有少量機構獲發牌照也十分合理，因市場需要時間適應運作，過多機構獲發牌也未必適合目前香港的情況。隨著穩定幣牌照推出後，呂志宏預期香港整個虛擬資產的生態圈將漸趨完善。他說監管機構一直積極透過法規完善整個生態圈，推出虛擬資產平台牌照後，又向虛擬資產交易平台落實穩健託管標準，同時又推出虛擬資產交易服務的法規，去年又發出新指引便利持牌虛擬資產交易平台連接全球流動性和擴展多元化產品及服務，令整個生態圈變得更完善，也令一些大型機構投資者覺得更有保障。



專家︰完善數字金融基建



勝利證券執行董事高鵑表示，香港作為主要的國際金融中心之一，推出穩定幣牌照是必需要走的一步。高鵑認為，雖然虛擬資產目前在香港的接受程度未算太高，但未來有很大的發展空間，而穩定幣則是虛擬資產市場發展的重要一環。她估計，初期獲得穩定幣牌照的相信會是大型銀行為主，但期望未來會有更多不同的機構獲發牌。此外，高鵑表示，當穩定幣牌照發行後，相信香港未來將會陸續再有其他虛擬資產相關的條例推出，例如有關RWA的條例等，對整個市場的發展會有正面刺激。



新火研究院院長丁元表示，香港穩定幣的發展前景正處於從“加密資產”向“數字金融基礎設施”轉型的關鍵期，其核心競爭力與發展路徑可概括為以下幾點：首先，監管框架確立了極高的信用基石。其次，競爭格局呈現“銀行系”與“場景方”深度融合的趨勢。最後，穩定幣將成為推動實體經濟與Web3創新的核心工具。