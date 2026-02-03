星島：金銀借勢大調整　牛市崩盤言之尚早

中評社香港2月3日電／國際金價在經歷“黑色星期五”的單日重挫後，昨延續跌勢並曾跌至每盎司約4400美元，由高位累跌逾兩成；銀價波動則更猛烈，較高位累跌四成。



星島日報今日社論指出，行情驟跌，自然引發市場高度關注，有人甚至認為黃金牛市已經告終。然而，考慮到金價去年全年飆逾6成，在錄得巨大漲幅後有所調整，其實並不令人驚訝。當金價早前一再破頂之時，我們已警示價格攀升過急必然積聚調整風險，此次暴跌無疑印證了這一判斷。



歷史反覆證明，在地緣政治局勢緊張與經濟前景不明朗時期，黃金作為避險資產的價值便會凸顯。去年以來，從關稅爭端再起、聯儲局主席鮑威爾面臨政治壓力，再到格陵蘭危機等負面事件，均為金價提供了持續上行的動力。



這次急跌的直接導火索，在於市場對美國幣策預期的急速扭轉。市場原以為，特朗普會選一位支持大幅降息、變相導致美元貶值和通脹失控的人，如此則必定推升黃金避險需求；詎料，他相中的卻是貨幣政策立場相對穩健、主張縮減資產負債表和重視美元信用的沃什，結果帶動美元指數強勢反彈，貴金屬立即承壓。值得一提的是，金價之前的升浪，衍生工具發揮了推波助瀾的作用，現在跌得多，也是受到槓桿影響。



社論認為，這是一次短期的技術調整與情緒反轉，它與“沃什效應”、獲利回吐與槓桿平倉等因素密切相關；至於“牛市”是否已經結束，卻不能妄下判斷。金價的長期走勢，根本上取決於一系列深層次的結構性因素，對短期刺激並不敏感，其避險功能也不會因一次調整而動搖。



隨著美國近年不斷濫用美元優勢，國際社會逐漸形成“去美元化”的共識，各國央行亦正在靜悄悄地增持非美元資產。



與此同時，美國國債規模持續膨脹，長期來看對美元幣值構成根本性壓力。在此宏觀圖景下，黃金的長期配置價值依然穩固。



社論分析指出，未來諸多重大不確定性仍將縈繞市場，包括美國最高法院關於總統關稅權力的裁決、年底中期選舉結果及其對財政政策的影響，都會左右金價走勢。更重要的是，在地緣政治層面，伊朗核問題、格陵蘭歸屬爭議等，風險並未消失。只要這些不確定性存在，全球投資者與央行對黃金的避險與分散化需求就不會歸零。



支持長期牛市的基本因素——去美元化趨勢、央行持續購金以及地緣政治風險——並未發生根本性轉變。因此，斷言牛市終結顯然言之過早。