芝商所上調保證金　金銀期貨價格震盪

中評社香港2月3日電／國際黃金、白銀期貨價格2日繼續震盪調整。美國紐約商品交易所4月黃金期貨價格收於每盎司4653美元，較前一交易日收盤價下跌1.95%；3月白銀期貨價格下跌1.94%，收於每盎司77美元。但在隨後的隔夜交易中，金銀期貨價格均明顯反彈，一度分別漲超4%和9%。



新華社報導，芝加哥商業交易所集團1月30日宣佈上調金屬期貨保證金，將紐約商品交易所黃金期貨保證金從6%提高至8%，白銀期貨保證金從11%提高至15%。新規於2月2日收盤後生效。保證金上調通常對相關合約不利，因為更高的資本支出會抑制投機參與、降低流動性，並迫使交易者平倉。



1月30日，4月黃金期貨價格下跌超10%，3月白銀期貨價格下跌超30%。美國總統特朗普當日宣佈提名美國聯邦儲備委員會前理事凱文·沃什為下任美聯儲主席。市場對美聯儲未來貨幣政策“鷹派”預期濃厚，刺激美元顯著走強和貴金屬價格大幅回調。



全球在線金融交易平台CMC市場公司亞洲及中東地區負責人克里斯托弗·福布斯說，黃金價格急劇回落是典型的劇烈上漲後回調行情，長期看漲趨勢尚未改變。



獨立研究機構金屬焦點公司金銀業務主管馬修·皮戈特將1月貴金屬價格上漲行情描述為“非理性繁榮”。他認為，儘管當前拋售情況極端，但屬於良性調整。