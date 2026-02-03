宋濤：兩岸關係終將冬去春來　未來可期

中共中央台辦主任宋濤出席開幕式並致辭。（中評社 海涵攝） 中評社北京2月3日電（記者 海涵）中共中央台辦主任宋濤3日在國共兩黨智庫論壇上表示，和平是兩岸同胞共同的追求，發展是兩岸同胞共同的需要。我們要以民意為依歸，毫不動搖堅持“九二共識”、反對“台獨”，引領兩岸關係發展的方向，推動兩岸關係和平發展。



本屆論壇由中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心和中國國民黨國政研究基金會主辦，主題為“兩岸交流合作前瞻”。國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者出席論壇，圍繞兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討，共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益福祉。這是時隔近10年，國共兩黨恢復機制化交流。



宋濤在致辭中說，新年伊始，再起新篇。時隔10年，中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金再度攜手聯合舉辦國共兩黨智庫論壇，邀集兩岸各界專家學者，為發展兩岸關係、造福兩岸同胞、共謀民族復興對話交流、凝聚共識。



宋濤表示，去年10月19日，習近平總書記電賀鄭麗文主席當選，肯定了多年來兩黨在堅持“九二共識”、反對“台獨”共同政治基礎上，推動兩岸交流合作、維護台海和平穩定、增進兩岸同胞親情福祉，取得積極成效；並對未來國共兩黨和兩岸關係提出期許，為兩黨關係和兩岸關係的發展指明了方向。鄭麗文主席也第一時間復電致謝，表示應在既有基礎上強化兩岸交流合作，促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開辟宏偉前程。



“舉辦國共兩黨智庫論壇是落實兩黨領導人賀復電精神的具體舉措。”宋濤說，當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸同胞對穩定台海形勢、改善兩岸關係充滿期待。本次論壇以“兩岸交流合作前瞻”為主題，圍繞兩岸旅遊交流合作、兩岸產業交流合作、兩岸環境與永續發展交流合作三項議題展開討論，可謂正逢其時、順應民意，具有重要意義。



宋濤強調，政黨要為人民服務，國共兩黨對於推動兩岸關係和平發展、守護中華民族共同家園，肩負著不可推卸的責任。我們要從兩黨兩岸關係的發展歷程中總結經驗、汲取智慧、把握機遇、開創未來，共同為實現民族復興作出努力。



就加強兩岸交流合作、發展兩岸關係，宋濤提出五點看法。



一、堅持“九二共識”、反對“台獨”，牢牢把握兩岸關係發展正確方向。堅持“九二共識”、反對“台獨”是國共兩黨交流交往的共同政治基礎和台海和平穩定的定海神針。堅持“九二共識”，兩岸關係就能穩定發展，兩岸對話協商就能正常開啟，台灣同胞就能受益；反之，兩岸關係就會緊張動蕩，兩岸對話協商就難以為繼，台灣同胞利益就會受損。



兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人、是一家人，家裡的事應該、也只能由家裡人商量著辦。和平是兩岸同胞共同的追求，發展是兩岸同胞共同的需要。我們要以民意為依歸，毫不動搖堅持“九二共識”、反對“台獨”，引領兩岸關係發展的方向，推動兩岸關係和平發展。



二、深化融合發展，促進兩岸交流合作。兩岸交流合作是推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定的重要途徑。不管遭遇多少干擾障礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少。



兩岸經濟合作潛力大、韌性強，持續惠及兩岸民生福祉和經濟增長。2025年兩岸貿易額達到3143.3億美元，同比增長7.3%。大陸經濟基礎雄厚，產業鏈供應鏈完整，市場空間廣闊，發展態勢良好。我們將繼續出台促進兩岸經濟交流合作的政策措施，積極促進兩岸合作平台建設，推動大陸新興產業鏈向台商台企擴大開放，鼓勵各地各部門精準開展兩岸產業對接，為加強兩岸經濟合作創造更多增長點和動力源，為深化兩岸融合發展開辟更多新場景和新空間。



要和平、要發展、要交流、要合作，是島內主流民意，也是兩岸同胞共同心聲。本次論壇設置的議題涉及深化兩岸觀光旅遊交流合作、恢復兩岸海空客運直航正常化、精密機械、人工智能、醫療康養、防災減災、能源環保等，緊扣兩岸產業交流合作的發展需要，契合兩岸同胞民生福祉的需求，是新起點上深化兩岸交流合作的良好開端。我們要以本次論壇為契機，從政黨和智庫的角度，為推動兩岸交流合作、深化融合發展提供更多政治引領和智力支持，增強兩岸企業和民眾的獲得感和成就感。



三、堅持以人為本，增進同胞親情福祉。兩岸同胞對美好的生活都充滿向往，讓包括台灣同胞在內的全體中國人過上更好的日子，是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。無論兩岸關係如何變化，我們為兩岸同胞謀利造福的初衷不會改變，增進兩岸同胞親情福祉的舉措不會止步。我們堅決破除民進黨當局阻擾限制，出台大開放、最便利、更安全的措施，持續擴大兩岸同胞的交流交往，宣布恢復福建上海居民赴台團隊游、出台免收台灣首來族台胞證的證件費、擴大可落地辦證的口岸範圍等，為支持促進兩岸同胞交流交往，持續釋放動能，創造良好條件。

