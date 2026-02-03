愛潑斯坦案情節曝光　克林頓夫婦同意國會作證

中評社香港2月3日電／美國司法部最新公開三百多萬頁已故淫媒富商愛潑斯坦的文件，涉及多個名人和曝光大量令人難堪的情節。前總統克林頓和妻子前國務卿希拉里同意到國會的調查作證。



據有線新聞報道，美國前總統克林頓的副幕僚長烏雷尼亞在社交平台發文，指克林頓夫婦將出席已故淫媒富商愛潑斯坦的調查聽證會。過去近半年克林頓夫婦都一直拒絕遵從眾議院監督委員會傳召，就愛潑斯坦案到國會作證，指相關傳票不合法。但面對委員會共和黨籍主席科默推動最快本周三表決、指控兩人藐視國會的法案，或要面臨刑事起訴，最終都要妥協。



克林頓夫婦的法律團隊過去幾天一直和科默談判，曾提出以訪談記錄形式協助調查，以換取撤回兩人藐視國會的法案，但不獲接受。科默表示克林頓夫婦的法律團隊未交代克林頓夫婦出席聽證會的確實日子，不少細節仍有待澄清，正考慮是否繼續推動指控兩人藐視國會的法案。



美國司法部日前公開的最新一批愛潑斯坦案文件，揭露克林頓卸任總統後曾經多次乘坐愛潑斯坦的私人飛機，但他聲稱對對方的犯罪活動毫不知情。文件同時揭露英國前駐美大使文德森涉嫌在09年任職商貿大臣時，向愛潑斯坦洩露政府敏感內部資訊。倫敦警察廳表示有關交件曝光後收到多宗有關公職人員行為不當的報告，將檢視全部報告，以判斷是否足以展開刑事調查。首相施紀賢就指文德森不應再留在上議院。