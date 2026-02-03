伊朗總統下令啟動談判　美國總統特使赴中東

中評社北京2月3日電／新華社援引伊朗媒體報導，伊朗總統佩澤希齊揚2日下令同美國啟動核談判，伊朗可能在未來幾天同美國舉行高規格談判。白宮和以色列政府官員2日分別證實，美國總統特使威特科夫將於3日抵達以色列。



伊朗法爾斯通訊社2日援引一名伊朗政府消息人士的話報導說，佩澤希齊揚已下令同美國啟動核談判。據伊朗媒體當天報導，一名知情人士證實伊朗與美國高級官員有可能在數日內啟動談判。伊朗外長阿拉格齊同威特科夫等官員可能參與，談判將在核問題框架內展開。



美國阿克西奧斯新聞網站報導稱，威特科夫和阿拉格齊預計將於6日在土耳其伊斯坦布爾會面，討論“可能的核協議”。



美國和以色列方面表示，威特科夫3日抵達以色列後將與以總理內塔尼亞胡會面。



伊朗外交部發言人巴加埃2日早些時候在回答“伊朗如何確保與美國的談判不是陷阱”這一問題時說：“我們當然會考慮以往的經驗。過去10年，我們多次經歷美國的背信棄義、違背諾言和欺騙行為……這些經驗不是輕易得來的，我們肯定會在任何決策中予以考慮。”巴加埃還否認伊朗收到來自美國開戰的“最後通牒”。他表示，“伊朗從未收到任何形式的最後通牒或時間表”。



據伊朗伊斯蘭共和國通訊社2日報導，伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維1日晚視察一支武裝部隊戰備情況時說，對任何侵犯伊朗主權和領土完整的軍事挑釁，伊朗已做好充分準備予以回擊。“那些幾個月來一直鼓吹‘伊朗軟弱’論調的人，現在要麼收回他們的言論，要麼將遭受伊朗力量的重擊。”

